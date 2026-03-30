 Messina, firmano 98 nuovi vigili urbani

Messina, firmano 98 nuovi vigili urbani

Redazione

Messina, firmano 98 nuovi vigili urbani

lunedì 30 Marzo 2026 - 11:25

Al via il potenziamento del corpo cittadino, due assunzioni con riserva in attesa delle prove fisiche

Sono i vincitori dell’ultimo concorso e stamani hanno firmato i contratti. Si conclude così la procedura di assunzione di 98 nuovi vigili urbani, pronti a entrare in servizio per rinforzare i ranghi del comando di Polizia Municipale.

La tutela della maternità

I posti erano cento ma due candidate, pur essendo risultate idonee e in posizione utile per l’impiego, sono state ammesse con riserva. Per loro, l’ingresso definitivo nel corpo è al momento subordinato al completamento dell’iter concorsuale: le prove di efficienza fisica sono state infatti posticipate a causa dello stato di gravidanza e allattamento.

L’immissione in servizio di questi nuovi agenti rappresenta una boccata d’ossigeno per il corpo della Polizia Municipale, da tempo sotto organico, e permetterà una presenza più capillare sul territorio comunale, dal controllo del traffico alla vigilanza nei quartieri.

Formazione e poi in servizio

I nuovi 98 agenti di Polizia Municipale entreranno in servizio il 1 aprile. Dopo un paio di settimane di formazione lavoreranno sulle strade di Messina.

I nuovi assunti sono stati accolti dalla segretaria generale Rossana Carrubba, dal comandante Giovanni Giardina e dal commissario straordinario Piero Mattei. Anche l’ex sindaco Federico Basile ha portato i saluti ai nuovi agenti.

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