Nuovo asfalto in viale della Libertà e via Adolfo Celi, i lavori si faranno di notte - Tempostretto

Il via la prossima settimana

Inizieranno, rispettivamente, lunedì 6 e martedì 7 i lavori per il nuovo asfalto in via Adolfo Celi e viale della Libertà e si faranno di notte.

In via Adolfo Celi sono in programma fino a venerdì 24 novembre, nella fascia oraria tra le 21.30 e le 6, nel tratto compreso tra la strada per Santa Lucia e largo La Rosa.

In viale della Libertà, invece, lavori fino a martedì 28 novembre, sempre tra le 21.30 e le 6, nel tratto compreso tra piazza Unità d’Italia e viale Giostra.

Per i lavori, invece, relativi alla riqualificazione della pavimentazione di via Cesare Battisti, provvedendo alla scarifica e successiva ripavimentazione in alcuni tratti di piazza Padre di Francia e delle vie Manara, Cernaja e San Filippo Bianchi, da lunedì 6 a venerdì 10 novembre, dalle 7.30 alle 16.30, divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati e di transito per semicarreggiata, garantendo, in sicurezza, il regolare transito veicolare nella semicarreggiata che di volta in volta non sarà interessata dai lavori.