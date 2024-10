Nuovo Cda Amam, il presidente Alibrandi: “Continuità con il lavoro svolto”

Ieri l'assemblea dei soci. a Palazzo Zanca. L'importanza della progettazione nelle parole del sindaco di Messina

MESSINA – Assemblea dei soci dell’Amam a Palazzo Zanca. Ieri è stato il giorno dell’annuncio del sindaco Federico Basile: l’ingegnere Paolo Alibrandi, nuovo presidente, l’ingegnera Francesca Martello e Salvatore Cosenza, perito industriale, sono i nuovi componenti del Consiglio d’amministrazione. Il neo presidente Alibrandi è intervenuto ringraziando il sindaco e, nel “confermare l’impegno del nuovo organismo”, così si è espresso: “Il nostro lavoro sarà nel segno della continuità. Siamo consapevoli del ruolo che abbiamo ereditato, ovvero un’azienda ben strutturata e confidiamo in questa fase iniziale – hanno aggiunto anche i due componenti Martello e Cosenza – nel supporto e nella collaborazione dei professionisti che ci hanno preceduto”.

Continuità soprattutto nel dare grande attenzione alla “progettazione degli interventi per l’efficientamento del sistema idrico integrato comunale”, ha ricordato il primo cittadino. L’assemblea dei soci ha così eletto ieri i tre componenti, come stabilisce l’articolo 16 dello statuto societario. Presenti all’incontro anche l’assessore al ramo Francesco Caminiti e il direttore generale del Comune Salvo Puccio. “Un nuovo Cda per una delle nostre partecipate comunali che, al pari delle altre gestisce servizi essenziali per la cittadinanza in sinergia con il mio esecutivo”, così in premessa il sindaco Basile.

“Mi corre l’obbligo, e desidero oltremodo ringraziare i componenti di Amam per il lavoro svolto in questi anni e per avere operato – ha sottolineato Basile – in un periodo cruciale per la città e per l’intera Regione, mettendo in campo azioni e interventi mirati a fornire risposte e alleviare i disagi di quella parte di popolazione più colpita dalla crisi idrica. Il tutto dimostrando grande senso di responsabilità e spirito di abnegazione”.

Il sindaco, nel porgere gli auguri di buon lavoro al nuovo Cda, ha dichiarato ancora: “Da oggi inizia una nuova fase per Amam, ma in piena continuità con il lavoro già avviato. Desidero ricordare il notevole impegno dedicato alla progettazione degli interventi per l’efficientamento del sistema idrico integrato comunale, da cui dipenderanno senza dubbio i futuri risultati, a beneficio del nostro territorio e della nostra comunità”.

