Nuovo Piau. Basile e Mondello: "Il mare in centro città, dalla Zona Falcata a Gazzi" - Tempostretto

Sindaco e vice esultano per l'approvazione del Piano innovativo in ambito urbano, che dovrebbe "restituire" il mare in centro città

“Concludiamo un percorso iniziato oltre un decennio fa, che oggi può finalmente delineare una diversa visione di un’area da sempre degradata e che restituirà la diretta fruizione del mare in piena città. La nuova Messina inizia a prendere fisionomia”,

Così il sindaco Federico Basile, dopo l’approvazione del Piau (Piano innovativo in ambito urbano), che ridisegna la città dalla Stazione Centrale alla Caserma Ainis di Minissale.

“Il modello di città che abbiamo immaginato e studiato – aggiunge il vicesindaco Salvatore Mondello – prevede che quest’area strategica funga da unione tra la città, la Stazione e la zona Falcata, ovvero una sorta di ‘ricucitura’ urbanistica e funzionale tra la vecchia e la nuova Messina. La riqualificazione del fronte mare urbano rappresenta uno degli obiettivi più importanti che conducono al rilancio del territorio. L’avvio definitivo dell’ammodernamento di via Don Blasco e delle opere del Porto dei Tremestieri per la delocalizzazione del traffico pesante, sono le precondizioni per intervenire con decisione sull’affaccio a mare, dalla zona Falcata fino a Gazzi. È questo il significativo valore dell’approvazione della Delibera Piau, per la quale ringrazio il Consiglio Comunale, che ancora una volta ha dimostrato compattezza nel portare avanti provvedimenti basilari per lo sviluppo della città”.