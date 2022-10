Nuovo Teatro Val d'Agrò, si alza il sipario: al via spettacoli, laboratori ed eventi - Tempostretto

10 spettacoli in cartellone, fiabe per le famiglie e musica. La direttrice artistica Cettina Sciacca presenta la nuova stagione

S. TERESA – Riparte la programmazione al Nuovo Teatro Val D’Agró, con la direzione artistica di Cettina Sciacca. Il sipario sulla nuova stagione si alzerà domenica 23 ottobre con i Maniaci d’amore in “Il nostro amore schifo”. Cettina Sciacca li presenta così: “Sono giovani che portano in teatro una ventata di aria nuova. Una scrittura semplice e moderna. Un composto di comicità e cinismo, un’indagine semiseria sul sentimento intricato della gioventù. Niente di volgare! Uno spettacolo capace di esprimere uno humour acuto e sottile, freschissimo e surreale che evoca Troisi, ma ricorda anche il duo ironico di Vianello-Mondaini e non prescinde dalla lezione di Petrolini”.

Dieci gli spettacoli in cartellone e 4 gli appuntamenti dedicati alle famiglie con il ciclo “Solo chi sogna può volare”, fiabe a cura dell’associazione Buio in sala. “Quest’anno per motivi puramente economici abbiamo concentrato gli abbonati solo in un giorno, la domenica alle 18.30 – aggiunge la direttrice artistica – ma ci saranno fuori programma, concerti ed eventi di diversa natura, per coinvolgere più persone che hanno anche altre passioni, quali la musica, la danza e il cinema”.

Il cartellone 2022/2023 del Nuovo Teatro Val d’Agrò

I laboratori e gli spettacoli per le famiglie

Al Nuovo Teatro Val D’Agrò, intanto, sono già iniziati i laboratori teatrali e musicali (chitarra e batteria) con maestri professionisti che si prendono cura degli allievi e li portano con mano a scoprire questo meraviglioso mondo. “Quest’anno – continua Cettina Sciacca – parte anche un corso di cinematografia che mira ad incuriosire gli allievi per capire cosa si nasconde dietro una macchina da presa e come il teatro possa interagire in maniera completa e naturale con il cinema. Abbiamo pensato anche alle famiglie e creato una mini programmazione (solo 4 spettacoli) di fiabe trattate in maniera nuova, moderna e innovativa. Vi aspettiamo in teatro!”. Per info: tel. 339/2727905 oppure email cettinasciacca@alice.it