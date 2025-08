Occhiuto ha firmato la lettera di dimissioni da presidente della Regione

Occhiuto ha poi sottolineato che "ora saranno i calabresi a decidere se il nostro lavoro dovrà proseguire o fermarsi"

CATANZARO – Roberto Occhiuto ha mantenuto la promessa fatta nei giorni scorsi e ha ufficializzato le sue dimissioni da presidente della Regione Calabria. “Ho firmato la lettera di dimissioni” – ha annunciato in un video sui social – “Oppositori, sciacalli e odiatori hanno tifato continuamente per il fallimento della Calabria, non solo per ostacolare me. Ora saranno i calabresi a decidere se il nostro lavoro dovrà proseguire o fermarsi”.

Occhiuto ha poi precisato che, come stabilito dall’articolo 33 dello Statuto regionale, continuerà a guidare la Regione insieme alla sua Giunta fino alla data delle elezioni. “Mi prenderò cura della Calabria fino all’ultimo giorno – ha aggiunto – Ho lavorato per i calabresi che hanno creduto in me e continuerò a farlo anche per chi non ci ha creduto». Infine, il saluto: «Viva chi ama la Calabria”.