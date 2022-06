Occhiuto: "La Sorical diventa pubblica, altro passo verso multiutility acque" - Tempostretto

"Adesso ci sono tutte le condizioni per porre la Sorical fuori dalla procedura di liquidazione, per riorganizzare la sua mission"

CATANZARO – “La Regione, dopo mesi di scrupolose trattative, ha chiuso un importantissimo accordo con il Gruppo Veolia: da oggi la Sorical è ufficialmente una società pubblica”. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto che poi spiega come adesso ci sono tutte le condizioni per porre la Sorical fuori dalla procedura di liquidazione, per riorganizzare la sua mission, per costruire una nuova strategia per il futuro.

“Avevo raccontato questo mio obiettivo durante la campagna elettorale, – prosegue Occhiuto – ed oggi compiamo un altro passo decisivo verso la costituzione di una multiutility regionale che si occupi dell’intero ciclo integrato delle acque. Un risultato enorme, che la Regione inseguiva da anni e che adesso possiamo finalmente toccare con mano. Ringrazio i miei collaboratori per il prezioso lavoro e, in modo particolare, il capo di gabinetto, Luciano Vigna, che ha seguito da vicino l’evolversi di questa operazione”.

TRIPODI (FI): ” PASSO VERSO IL FUTURO DI CUI LA CALABRIA HA BISOGNO”

“Grazie alla guida del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, – afferma Maria Tripodi, deputata calabrese di Forza Italia – si volta pagina anche nel settore del ciclo delle acque. Determinazione, intuito e caparbietà hanno, infatti, messo il governatore nelle condizioni di chiudere su Sorical la partita con il passato, archiviare anni di annunci e procedere in tempi record all’acquisizione in mano pubblica dell’intero capitale. Un passo verso il futuro di cui la Calabria ha grande bisogno, perché da oggi si potranno definire nuove e alte strategie, avviare un’inedita policy nella gestione di un bene pubblico di cui la nostra Regione è ricca, e sfruttare a pieno le opportunità offerte dal Pnrr e dalla programmazione comunitaria”.

NERI (FdI): “PASSAGGIO STORICO PER LA CALABRIA”

“L’acquisto da parte della Società Risorse Idriche Calabresi S.p.a. (Sorical) delle azioni dal socio privato Acque di Calabria S.p.a. (Gruppo Veolia) è un fatto di portata storica che segna un passaggio fondamentale per il futuro della gestione idrica della Calabria” – Queste le parole del Capogruppo Fdi Giuseppe Neri. “La Sorical – continua la nota – diventa società pubblica al 100%, grazie all’impegno

del Presidente Occhiuto che, sulla riorganizzazione e rilancio del servizio idrico integrato regionale, aveva posto le basi di un disegno ben preciso volto alla definizione di una multiutility dell’intero ciclo integrato delle acque”. “Uno dei suoi settori strategici e strutturali – così come il comparto sanitario e la gestione del sistema aeroportuale – è stato regolato e caratterizzato da un indirizzo politico frutto di una visione, sviluppata dal governo regionale sin dalle prime battute della legislatura. Un dinamismo ed un rinnovato approccio – conclude Neri – che fanno ben sperare per affrontare con risolutezza le altre criticità che per

decenni hanno inibito il pieno sviluppo della Calabria”.