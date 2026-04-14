OcrSharks protagonisti alla Tiger League, secondo posto con ventisette atleti

Buone prestazioni nella prima tappa del campionato regionale a Nicolosi, prossimo appuntamento a Modica a fine maggio

Grande partecipazione e risultati di rilievo per gli OcrSharks alla Tiger League, prima tappa del campionato regionale Ocr siciliano, disputata domenica 12 aprile a Nicolosi presso la Polisportiva Informa. Ben 27 gli atleti del team sceso in gara in una manifestazione che ha segnato un momento importante per la crescita della disciplina in Sicilia. Si è trattato infatti del primo evento Ocr in Sicilia targato Fipm Coni, con la presenza del delegato federale Sanna: un passaggio significativo per lo sviluppo dell’Ocr in ottica olimpica, in vista dell’introduzione della disciplina nel pentathlon moderno e, successivamente, anche come disciplina singola.

Alle linee di partenza si è registrato un livello tecnico mai così alto per una gara regionale in Sicilia, con la presenza di due medaglie d’oro mondiali Ocr e ben nove atleti appartenenti al giro della nazionale italiana. Un contesto competitivo di altissimo profilo nel quale gli OcrSharks, allenati dai coach Irrera e De Salvo, si sono distinti per prestazioni e spirito di squadra Gli atleti si sono cimentati nelle categorie Short (3 km con 20 ostacoli), Young (2 km con 15 ostacoli) e Kids (1 km con 10 ostacoli), conquistando numerosi podi e ottenendo il secondo posto nella classifica generale a squadre della giornata.

Un risultato importante che conferma la crescita del team e il lavoro svolto sul territorio, con una squadra sempre più competitiva anche in contesti di livello nazionale. Per gli OcrSharks è già tempo di tornare al lavoro: riprende la preparazione agli OcrSharksCamp di Messina San Filippo e Milazzo in vista del prossimo appuntamento stagionale. La seconda tappa del campionato regionale Ocr si disputerà a Modica il prossimo 24 maggio, dove la squadra messinese proverà a confermare quanto di buono mostrato nella gara di Nicolosi.