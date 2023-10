15 anni di Terra di Gesù e un nuovo aiuto alle famiglie: "Rimediamo ai limiti dello Stato" VIDEO - Tempostretto

Nasce il progetto "Unità operativa Madre Teresa" e "in questi anni abbiamo aiutato a Messina diecimila persone", sottolinea il presidente Certo

MESSINA – Lo Stato toglie il reddito di cittadinanza. Lo Stato ridimensiona il welfare, con un sistema sanitario pubblico che tradisce parecchie falle. Lo Stato e le Regioni mostrano i propri limiti e chi rimedia? Spesso il volontariato. “Terra di Gesù Onlus” compie 15 anni e potenzia il servizio d’aiuto. Nasce il progetto “Unità operativa Madre Teresa”, che permetterà, grazie a una rete di volontari qualificati, l’assistenza alle famiglie in difficoltà. Al Centro “Buon Pastore”, in via Pasquale Calvi, gli operatori faranno da filtro.

“Partirà anche la campagna “Io amo Terra di Gesù” che permetterà ai tanti benefattori di supportare meglio l’Onlus messinese”, spiega il presidente Francesco Certo, intervistato da Tempostretto assieme alla moglie Mariella Costantino. Quest’ultima direttrice della Casa Misericordia, una casa famiglia aperta 24 ore su 24. “Abbiamo aiutato circa diecimila persone a Messina”, ricorda il radiologo Certo.

Per contattare l’associazione: cell. 3775298805, mail terradigesu@gmail.com.

Nella foto i volontari Angela Arena, Mariella Costantino e Francesco Certo.