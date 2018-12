Musica e arte: concerto del duo Alibrandi-Arena e visita guidata alla Gamm

Un imperdibile appuntamento con la Musica e con l’Arte. Domenica 30 dicembre, dalla ore 18, la GAMM Galleria di Arte Moderna del Palacultura "Antonello da Messina" ospiterà un pomeriggio tra note e arte con la suggestiva performance del duo composto da Giovanni Alibrandi e Nicola Arena, rispettivamente al violino e al piano, per un viaggio musicale che interseca la grande canzone d'autore internazionale con la musica da film. L'evento è stato inserito nel Cartellone degli appuntamenti che stanno caratterizzando il Natale 2018 a Messina, tra cultura e tradizione, promosso a cura degli assessorati alla cultura e allo spettacolo del Comune di Messina ed è organizzato dall'Associazione culturale Art Revolution, presieduta da Gabriella Sorti, impegnata da sempre nella valorizzazione dei talenti, della storia e dei luoghi di pregio della città e che già in passato, con i componenti del precedente assessorato aveva iniziato ad intavolare un dialogo per la valorizzazione di uno spazio poco noto ma che custodisce opere di grande valore quale è la GAMM.

Prima di assistere al Concerto sarà infatti possibile ammirare le opere d'arte custodite all'interno della Galleria, la visita sarà a cura della dottoressa Giovanna Famà, curatore del catalogo ragionato scientifico delle opere della GAMM attualmente in corso di pubblicazione a cura della casa editrice Magica Edizioni. La GAMM è stata inaugurata il 25 febbraio del 2012 in occasione della IV Notte della Cultura. L’idea e la cura scientifica della Galleria d’Arte Contemporanea Comunale sono della dott.ssa Giovanna Famà, storico dell’arte del Museo Regionale di Messina. Numerose e di grande valore le opere esposte, presenti i dipinti di molti autori tra cui Mirò, Tadini, Corsini, Bonfiglio, Fiume. L'evento mira alla riscoperta di un patrimonio da conoscere e valorizzare, attraverso un momento di scoperta impreziosito dalla musica di due artisti di grande valore. L’ ingresso all’evento è gratuito, nello staff organizzativo per Art Revolution anche Maria Teresa Anastasi e Claudio Lisitano.