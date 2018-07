Estorsioni, minacce e violenze al padre. Arrestato un 36enne

Estorsione aggravata, invasione di edifici, danneggiamento e violenza privata. Sono i reati contestati al 36enne Francesco Sidoti, di Oliveri, arrestato dai carabinieri di Falcone e portato al carcere di Barcellona.

Si era fatto dare dal padre e dal fratello, in più occasioni, un totale di oltre 5mila euro, con minacce di morte, armi e violenze.

Una volta è anche entrato in casa del padre, forzando l'ingresso e provocando altri danni, tanto che l'uomo (che in una lite si è fratturato un dito e ha riportato un taglio a un braccio) è stato costretto, per paura, a trasferirsi in un altro Comune del Messinese.