Oltre 1 milione per la messa in sicurezza del centro abitato di Pettineo

Ammontano a oltre 1 milione di euro le somme messe a disposizione dalla regione per intervenire sul centro abitato di Pettineo. Ecco i dettagli

PETTINEO – Verso la messa in sicurezza del centro abitato, nel comune messinese di Pettineo che sarà oggetto di interventi disposti dall’ufficio regionale contro il dissesto idrogeologico. Ad annunciarlo è il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci.

Ammontano a 1 milione e 600mila euro le somme messe a disposizione dalla regione, mentre la scadenza del bando necessario a permettere l’avvio dei lavori è fissata per il prossimo 15 settembre.

«Per il recupero del versante, nel cuore del paese del Messinese e che ha il più alto indice di rischio -ha dichiarato Musumeci- abbiamo messo a disposizione un milione e seicentomila euro e gli Uffici di piazza Florio hanno definito le apposite procedure. Restituire serenità e vivibilità ai luoghi morfologicamente più vulnerabili, dopo anni di incuria e abbandono, significa creare le condizioni migliori per favorire lo sviluppo e la produttività».

I dettagli sugli interventi previsti

Nello specifico gli interventi riguarderanno zona Croce e piazza Argentina, dove si sono registrati dei cedimenti e dei movimenti dei terreni verso valle. Inoltre, nella zona risultano cedimenti strutturali causati dalle piogge che negli anni hanno colpito l’area.

«Gli interventi per zona Croce –sottolinea l’ufficio del presidente della regione- prevedono il risanamento delle scarpate attraverso la posa di una rete a doppia torsione. Verrà altresì realizzato un sistema di raccolta delle acque piovane da far convogliare verso il collettore esistente. Su piazza Argentina si procederà con la collocazione di tre paratie di pali per bloccare i movimenti franosi».