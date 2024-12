“Oltre 600 giocattoli raccolti da donare ai bambini”, esulta l’associazione Morgana

L'iniziativa, giunta alla settima edizione e in collaborazione con Orum e Fondazione Dragotto, si è svolta ieri a Piazza Cairoli e ha visto la partecipazione di numerose famiglie

MESSINA – È stato un successo l’evento organizzato dall’associazione Morgana, in collaborazione con Orum e Fondazione Dragotto, per la settima edizione della Raccolta di Giocattoli. Ieri, domenica 22 dicembre, in piazza Cairoli la cittadinanza ha partecipato attivamente portando al banco delle associazioni oltre 600 giocattoli da donare ai bambini della città.

Il clima di festa è stato allietato dalla presenza di artisti in maschera, dallo show delle bolle di sapone e da spettacoli vari, con protagonisti anche Babbo Natale e il Grinch. Oggi, lunedì 23 dicembre, alle ore 18.30 toccherà allo spettacolo teatrale “Il Principe Ranocchio” a cura del gruppo teatrale “Buio in sala”, in scena alla parrocchia di San Matteo, a Giostra. Al termine dello spettacolo ci sarà una nuova distribuzione di giocattoli.