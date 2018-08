Capo d'Orlando, pioggia di finanziamenti per l'edilizia scolastica

Ammontano a 7.372.000,00 euro i fondi stanziati dalla regione per sei progetti di fattibilità per l’adeguamento sismico delle scuole di Capo d’Orlando. Una vera e propria pioggia di finanziamenti, che permetterà di donare maggiore sicurezza ai plessi del territorio.

“Raccogliamo i frutti del lavoro serio e attento di programmazione avviato in questi due anni di amministrazione –dichiara il sindaco, Franco Ingrillì- È la politica del fare che mi piace, non quella delle parole. Con l’impegno quotidiano, anche silenzioso, si ottengono i risultati a beneficio della comunità. Avremo scuole più sicure –ha aggiunto- e questo è un obiettivo prioritario per la nostra amministrazione, una risposta concreta per gli alunni e le loro famiglie oltre che per tutti gli insegnanti e il personale scolastico”.

I progetti nello specifico riguarderanno la scuola di contrada Forno, per lavori dall’importo di un milione e 900mila euro, la scuola media “Mancari” di Via Piave, per un milione 669mila euro, il plesso scolastico di contrada Vina, per un milione 334mila euro, la scuola Piscittina, per 865mila euro, la scuola elementare di Via Roma, per un milione 054mila euro, e la scuola di contrada Furriolo, per un importo di 550mila euro. I progetti, redatti dall’ufficio tecnico comunale, rientrano nella programmazione in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020.

“Vorrei sottolineare –dichiara l’assessore Susanna Di Bella- il grande lavoro di progettazione e programmazione svolto dagli uffici, che ci consentirà di mettere a disposizione luoghi pubblici di istruzione che rispettino tutti i parametri di sicurezza richiesti”.