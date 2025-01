Omicidio a colpi di mazza da baseball, colpo di scena al processo

Un buco di 12 ore tra il pestaggio da parte di Paolo Carbone e la morte al pronto soccorso. In appello nuova perizia per la morte di Sergio Romeo

Messina – E’ da approfondire la vicenda di Sergio Romeo, morto l’8 giugno 2023 all’ospedale di Milazzo, dove era arrivato gravemente ferito denunciando di essere caduto con la bici. Una versione smentita dalle dai Carabinieri che hanno inchiodato Paolo Carbone, condannato in primo grado per l’omicidio: lo avrebbe colpito mortalmente con una mazza da baseball.

Nuova perizia in appello: un buco di 12 ore da chiarire

I giudici di secondo grado però, prima di pronunciarsi, vogliono analizzare meglio l’effettivo collegamento tra il pestaggio da parte di Carbone e la morte di Romeo, arrivato al pronto soccorso 12 ore dopo i fatti. In quel buco di mezza giornata potrebbe essere accaduto qualunque cosa, in particolare qualcosa che ha contribuito ad aggravare le condizioni di Romeo, a partire dal mancato soccorso. Per giudicare Carbone bisognerà quindi effettuare una nuova perizia medico legale, ha stabilito la Corte d’assise d’appello, che il 4 febbraio scorso incaricherà il dottore Fabrizio Perri. Il processo riprenderà solo dopo il deposito della consulenza.

Il processo

La sentenza di primo grado per Carbone è arrivata nell’aprile dello scorso anno. L’uomo aveva optato per il rito abbreviato, ma aveva chiesto che il giudizio “immediato” fosse condizionato alla perizia per stabilire proprio questi aspetti. Richiesta non ammessa dalla Giudice per l’udienza preliminare Tiziana Leanza, che l’ha condannato a 13 anni e 4 mesi. In appello l’avvocato Alessandro Trovato ha reiterato la richiesta, ottenendo il placet del giudice. Al processo sono parte civile i familiari di Romeo, assistiti dall’avvocato Alessandro Faramo.

La versione dell’incidente smentita

La tesi dell’incidente in bici non aveva mai convinto gli investigatori le indagini scoprirono precedenti dissidi tra l’uomo e Carbone, che avevano discusso più di una volta per futili motivi, un debito di poche decine di euro. L’ultimo diverbio era stato fatale per Romeo, colpito a colpi di mazza da baseball dal 57enne di Venetico. Nel luglio 2023 i militari del Reparto operativo rintracciarono e ammanettarono Carbone a L’Aquila.