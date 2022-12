Omicidio in Germania, domani i funerali di Christian Zoda - Tempostretto

Domani e giovedì l'addio ai due giovani uccisi ad Albstadt. In Germania la mamma di Christian per riportare il corpo del figlio a casa

MESSINA – E’ domani il giorno fissato per l’addio estremo a Christian Zoda, il giovane messinese ucciso ad Albstadt, davanti la pizzeria del padre. I funerali saranno celebrati alle 13 nella chiesa centrale della cittadina tedesca dove il ragazzo viveva da tempo insieme al genitore e alle sorelle.

A Messina era rimasta la madre, dopo la separazione col marito, ma anche lei in questi giorni ha ovviamente raggiunto i suoi cari. “Voglio la verità”, ha detto la donna, che vorrebbe riportare la salma di suo figlio in Italia. Ma sui tempi di trasferimento non ci sono ancora certezze.

Il giorno dopo sempre nella stessa cittadina tedesca si terranno invece le esequie funebri di Sandra Quarta, l’amica di Christian uccisa come lui dallo zio Michele Quarta, e trovata seppellita nel giardino di casa dell’uomo. Quando è stato freddato Christian era impegnato proprio nelle ricerche della ragazza, scomparsa 3 giorni prima senza lasciare traccia. A Novoli, cittadina pugliese d’origine della ventenne, è partita la gara di solidarietà per sostenere i familiari.