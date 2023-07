Open day Akademia al PalaRescifina, Costantino: "Sarà la nostra nuova casa" VIDEO - Tempostretto

In attesa dell'agibilità per 4mila posti che arriverà perché propedeutica anche per la Final Four di Coppa Italia e il concerto di Ligabue

MESSINA – La sera stessa della salvezza il presidente Costantino aveva richiesto il PalaRescifina come prossimo impianto in cui disputare la Serie A2 di pallavolo di Akademia Sant’Anna. “Abbiamo già ricevuto la concessione in uso dall’amministrazione comunale – spiega il numero uno della società peloritana – nell’iter di iscrizione però al momento abbiamo inserito il campo di Barcellona Pozzo di Gotto, ma appena avremo l’agibilità di 4mila posti faremo il cambio”.

Lo stesso stratagemma utilizzato lo scorso anno quando la formazione neo promossa indicò sempre il campo di Barcellona in attesa di poter fare il cambio con il sussidiario Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria appena quest’ultimo avesse rispettato i requisiti. Questo serve affinché l’iscrizione sia presentata senza problemi e si possa programmare la stagione che inizierà dopo metà agosto.

Il nodo agibilità: “Servirà anche per Coppa Italia e Ligabue”

Al momento l’agibilità è di 1000 posti, ma bisognerà portarla, come richiesto dalla Lega, a 4mila. “Sono piccoli interventi – rassicura Costantino – per cui sono già stati stanziati i fondi e affidati gli appalti, sono lavori propedeutici per la Coppa Italia. La Lega Volley e Master Group, dopo il sopralluogo, sono rimasti entusiasti e contenti, ma prevedono la conclusione dei lavori entro una certa data”, tra i lavori anche il rifacimento dell’impianto di illuminazione. Il presidente si mostra molto tranquillo anche per via del fatto che “il concerto di Ligabue il 30 novembre senza l’agibilità per gli oltre 4000 posti non si potrà svolgere. Quindi che l’impianto sia sistemato conviene a tutti”.

Gli obiettivi di Akademia per l’anno prossimo?

Ricordiamo al presidente come le ultime partite delle ultime due stagioni abbiano fatto segnare il pienone al PalaTracuzzi (contro Perugia a maggio 2022) e al Polivalente (contro Castelnuovo Rangone a maggio 2023). “Questo da 4200 posti si potrà riempire solo ed esclusivamente quando potremo lottare per salire in A1 e magari verranno a giocare qui squadre più blasonate. L’obiettivo per la prossima stagione è svolgere un campionato importante e maggiori saranno le vittorie maggiore sarà l’interesse degli spettatori di venire a vederci”.

