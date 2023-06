“Open!studiaperti” al Monte di Pietà: Messina premia architetti e progetti - Tempostretto

L'evento nel centenario dell'Ordine degli Architetti il 24 giugno al Monte di Pietà

La splendida cornice del Monte di Pietà di Messina ospiterà domani, a partire dalle ore 18, l’evento “Open!studiaperti” che vedrà protagonisti studi di architettura di tutta Italia e i progetti di giovani professionisti under 40 che verranno esposti in una location d’eccezione concessa dalla Nobile Arciconfraternita degli Azzurri.



L’evento, organizzato in occasione del centenario della nascita dell’Ordine degli Architetti e dei 50 anni dalla fondazione dell’Ordine messinese, premierà, inoltre, sedici architetti fondatori e dedicherà una targa commemorativa agli indimenticati professionisti che hanno gettato le basi per la nascita dell’Istituzione.

Il passato e il futuro della professione, in un filo conduttore che l’Ordine messinese vuole assolutamente valorizzare.

“Con questa manifestazione – afferma il presidente Pino Falzea – vogliamo onorare il centenario del nostro Ordine nazionale e i 50 anni dalla nostra nascita non limitandoci alla semplice celebrazione di una ricorrenza, ma ricordando il passato e guardando al futuro, l’evento sarà un omaggio a quegli architetti che per primi ci hanno creduto e a quei giovani che rappresentano l’orizzonte della nostra professione”