Operai senza formazione su rischi e sicurezza, 15mila euro di multa per il titolare

Controllo in un cantiere edile a Cesarò da parte dei carabinieri

CESARO’ – Controllo in un cantiere edile a Cesarò. Ieri i carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno contestato al titolare dell’impresa la mancata formazione e l’addestramento dei lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza. L’imprenditore è stato denunciato e a suo carico sono state comminate ammende e sanzioni per oltre 15.000 euro.

Tutti i lavoratori controllati sul posto dai carabinieri sono risultati in regola.

Si tratta di controlli disposti dal Comando provinciale carabinieri di Messina. supportati dai colleghi del locale Nucleo ispettorato del lavoro.