Operaio travolto da un solaio a Milazzo, i pompieri lo salvano

L'uomo è stato estratto dalle macerie dai vigili del fuoco ed è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina

MILAZZO – Incidente sul lavoro. È mezzogiorno quando, a Milazzo, un operaio viene travolto da un grosso pezzo di solaio. Durante le operazioni di demolizione di uno stabile, in via Acqueviole, è rimasto tra le macerie. Un’azione congiunta dei vigili del fuoco di Messina e Milazzo ha consentito di tirarlo fuori e di salvarlo. Per lui, adagiato e assicurato alla barella spinale, lesioni plurime. Dopo l’intervento del 118, data la gravità delle ferite, è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina.

La squadra 5a del distaccamento di Milazzo, intervenuta subito con autopompa serbatoio e pick-up, e la squadra di specialisti Usar sono state decisive, mettendo poi in sicurezza l’area. Le operazioni sono terminate alle 13.30.

Ora l’attenzione è puntata sulle cause del crollo e sulle condizioni dell’operaio ferito.