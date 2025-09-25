 Operazione “Market Place”, 12 arresti per traffico di droga a Giostra

Operazione “Market Place”, 12 arresti per traffico di droga a Giostra

Redazione

Operazione “Market Place”, 12 arresti per traffico di droga a Giostra

giovedì 25 Settembre 2025 - 12:00

Sono arrivate le condanne definitive

Agenti della Polizia di Stato, in esecuzione di provvedimenti definitivi di condanna emessi dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Messina, hanno arrestato ieri dodici persone riconosciute colpevoli, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ l’epilogo dell’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, avviata a gennaio 2017, su una compagine delinquenziale, formata da più cellule, dedita al traffico di stupefacenti e per lo più operante nel Rione “Giostra”, in seguito al ferimento a colpi d’arma da fuoco in danno di due pregiudicati messinesi, avvenuto nello stesso quartiere.

Le indagini svolte dai poliziotti della Squadra Mobile hanno consentito di fare piena luce sugli efferati ferimenti ed hanno restituito molti elementi sull’intenso traffico di droghe di varie tipologie gestito all’interno di un comprensorio edilizio, diventato una vera e propria centrale di spaccio, del citato quartiere popolare.

A seguito della attività investigativa, nel maggio 2021, sono state eseguite 52 misure cautelari ed è stato disposto il sequestro preventivo di beni mobili, immobili ed utilità economiche presenti in conti correnti riferibili ai destinatari della misura cautelare, per un valore complessivo di oltre 300mila euro.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Il ponte, la Corte dei conti e il dovere della chiarezza
Ponte. “Il governo ritiri la delibera Cipess dopo i rilievi della Corte dei conti”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED