Fiumedinisi. Avviati lavori per un milione di euro nell'ex Palazzo municipale

FIUMEDINISI - Avviati i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale dell'ex palazzo municipale in virtù di un finanziamento di circa 990 mila euro a valere sul Patto per il Sud, ottenuto grazie alla partecipazione ad un bando del 2015 dell'Assessorato regionale alle Infrastrutture.

Il progetto, redatto dall'Ufficio tecnico comunale, prevede il rifacimento di tutti gli intonaci interni ed esterni, con l'utilizzo di prodotti di bioedilizia funzionali all'isolamento termico, la sostituzione degli infissi, il rifacimento della pavimentazione e dei rivestimenti.

La riqualificazione interesserà anche l’impianto elettrico, idrico, di scarico e di riscaldamento, per i quali è stata posta particolare attenzione al risparmio energetico, visto l'utilizzo di corpi illuminanti al led e l'installazione di una caldaia a condensazione.

Dal punto di vista distributivo gli spazi interni verranno così concepiti: il piano terra sarà sempre destinato a punto d’ingresso ed il collegamento con i piani superiori del palazzo avverrà mediante la sistemazione della scala esistente con installazione di due impianti servoscala per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Al primo piano i vani ex ufficio anagrafe ed ex ufficio tributi saranno rimessi in comunicazione e destinati all’istituzione dell’Ufficio dell’Ente gestore della Riserva naturale orientata "Fiumedinisi e Monte Scuderi" (ufficio servizio per il territorio di Messina), in funzione di una convenzione stipulata già nel 2006. I restanti ambienti saranno destinati ad uffici istituzionali del Comune, a sala riunioni ed aula consiliare (stanza ex uffici ragioneria e segreteria).

Il secondo piano sarà invece destinato quale sede della Protezione civile comunale.

I lavori, aggiudicati all'impresa Cutrona Liborio di Montemaggiore Belsito di Palermo per l'importo di 442 mila euro, sono diretti dall'architetto Francesco Gregorio e prevedono anche l'intervento su parti comuni dell'edificio, per le quali le spese sono state ripartite con gli altri proprietari tramite apposita convenzione.

“Si tratta di un'opera importante ed attesa – ha spiegato il sindaco, Giovanni De Luca - che permetterà tra le altre cose l'insediamento di un ufficio dell'Ente gestore della Riserva e di una "base" logistica per gli operai ed i mezzi destinati alla manutenzione della stessa, che abbraccia gran parte del territorio montano del nostro Comune”.