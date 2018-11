Taormina. Scuola elementare, ok Corte dei conti a finanziamento da 1,8 milioni

TAORMINA - La Corte dei conti ha esitato e pubblicato il decreto di finanziamento di 1 milione e 850mila euro per il rifacimento della scuola Vittorino da Feltre. Adesso può essere espletata la gara d’appalto. Ad annunciarlo è il sindaco, Mario Bolognari. Una notizia attesa da 14 anni. Tanti ne sono trascorsi da quando il plesso che ospitava la scuola elementare “Vittorino da Feltre”, che sorge in via Cappuccini, è stata chiusa per inagibilità in quanto non rispondeva più ai requisiti richiesti dalla normativa antisismica. Era l’ottobre del 2004.

Il Comune aveva intercettato a suo tempo un finanziamento poi bloccato dalla Regione nel contesto di una graduatoria regionale, il cui esito venne in seguito sospeso. Un susseguirsi di tappe lungo un percorso trasformatosi in un labirinto dal quale sembrava complicato trovare la via d’uscita. Da quel labirinto si è usciti e l’agognato via libera della Corte dei conti per realizzare i lavori, con fondi dello Stato, è finalmente arrivato. “Siamo soddisfatti – ha dichiarato il sindaco, Mario Bolognari – questo è per noi un punto qualificante. E’ un punto qualificante per la città di Taormina”. La scuola necessita di un’opera di messa in sicurezza e riqualificazione importante, considerato tra l’altro che è chiusa da quasi tre lustri.