Oppido Mamertina. Attivato il servizio di Ginecologia al Poliambulatorio - Tempostretto

"Continuiamo nel percorso di implementazione dei servizi territoriali, programmati in sinergia con la Direzione generale dell’Asp di Reggio"

OPPIDO MAMERTINA – Si potenziano ulteriormente i servizi sanitari a Oppido, con la presa di servizio, , del ginecologo Massimo Sorace, esperto in endocrinologia ginecologica, diagnosi prenatale e infertilità.

Ad accoglierlo il consigliere regionale Domenico Giannetta, che dichiara: “Continuiamo nel percorso di implementazione dei servizi territoriali, programmati in sinergia con la Direzione generale dell’Asp di Reggio Calabria, guidata da Lucia Di Furia e con il Distretto sanitario tirrenico diretto da Salvatore Barillaro.

Siamo molto soddisfatti – continua il consigliere – di poter finalmente offrire ad un ambito esteso geograficamente disomogeneo e, in alcuni tratti, difficilmente raggiungibile, risposte sanitarie fondamentali e per troppo tempo negate. In particolare in una branca specialistica che assume sempre maggiore rilevanza sanitaria, sociale e culturale, anche in materia di prevenzione”.