Opportunity Day, tre giorni tra stand e workshop per studenti e under 35

Dal 6 all'8 maggio nuovo appuntamento organizzato da Comune e Università con l'obiettivo di mettere in contatto giovani, ateneo e imprese

MESSINA – Stand e workshop, ma anche possibilità di conoscere i corsi di laurea e di scoprire tirocini percorsi in aziende del territorio. È questo lo scopo degli Opportunity Day, iniziativa che dal 6 all’8 maggio, dalle 9.30 alle 17.30, animerà alcuni luoghi della città e punta a coinvolgere giovani e under 35 per aiutarli nel proprio percorso. L’evento, organizzato dal Comune e dall’Unime, con il patrocinio di Camera di Commercio ed Ente Teatro, si terrà in piazza Unione Europea, via Laudamo e piazza Duomo.

Dopo la presentazione di alcuni giorni fa, se n’è parlato dettagliatamente durante la seduta odierna della quinta commissione, presieduta da Raimondo Mortelliti, con l’assessora alle Politiche giovanili Liana Cannata. Ha spiegato: “Questa iniziativa coinvolge il Comune e l’università ed è patrocinata da Camera di Commercio ed ente Teatro. Vuole dare un’opportunità ai giovani per scoprire le offerte di studio dell’Ateneo e di entrare in contatto con le aziende del territorio. Vogliamo aiutare chi sta affrontando il percorso post-diploma. Serve unire tutte le forze, istituzioni, enti e associazioni, per dare ai giovani una realtà diversa e raccontare una città diversa. Si svolgerà in piazza Unione Europea, via Laudamo e piazza Duomo. Stiamo coinvolgendo anche il resto della città metropolitana. Ci sentiamo un Comune-guida e vogliamo avvicinare quei giovani di realtà più piccole per coinvolgerli e farli partecipare. Ci saranno stand e workshop con esperti e docenti su molti temi. Deve esserci un contatto diretto con l’università e con le aziende, sarà anche un’occasione per conoscere i progetti messi in campo dal Comune di Messina. Spesso i giovani si sentono disorientati nelle scelte dopo la scuola, perché pensano che queste scelte siano per sempre. Ma invece c’è sempre tempo per cambiare strada se lo si vuole. L’Opportunity day vuole essere anche questo, un’occasione. C’è interesse da parte delle istituzioni”.

Al suo fianco, in rappresentanza di Unime, la professoressa Cinzia Ingratoci. La docente ha raccontato gli obiettivi e parlato dell’entusiasmo con cui l’ateneo ha accolto la proposta di collaborare: “Il ruolo dell’Università è molto importante ma forse non è così evidente. Io sono una docente ma sono qui nella veste di delegata alla Promozione e sviluppo dell’offerta formativa. L’orientamento comprende non solo la scelta dalla scuola all’università ma anche l’accompagnamento durante il percorso, che può avere anche difficoltà o una trasformazione del percorso stesso. E poi c’è il placement, il contatto tra università e imprese. Messina è una città molto bella e con tantissime potenzialità, ma bisogna lavorare sulle sinergie e per questo l’università ha accolto con entusiasmo la possibilità di organizzare l’Opportunity day. L’obiettivo è ambizioso e coinvolge tutta la cittadinanza. Immaginiamo che gli studenti tornino da noi con i genitori dopo gli eventi di orientamento già svolto ma anche gli universitari per avere contezza del percorso post-laurea e delle partnership col mondo produttivo”.