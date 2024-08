“Ora ci beviamo il ponte mentre alla rete idrica mancano 60 mln”

Il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca polemizza con il centrodestra

MESSINA – “Messina presenta perdite nella rete idrica del 55 per cento. Ha avviato importanti progetti sul piano strutturale ma mancano 60 milioni per ammodernare tutto il sistema. Noi i progetti ce l’abbiamo pronti ma i governi di centrodestra non devono remare contro. Nel frattempo, ci beviamo il ponte”. Con il lego in mano della grande opera, così Cateno De Luca ha polemizzato con i governi Musumeci e Schifani. L’occasione è stata la conferenza stampa a Gazzi sulla “guerra d’acqua tra Messina e Taormina“.

Ha aggiunto il sindaco di Messina Federico Basile: “Noi abbiamo messo mano a tutto questo risanando i

conti e avviando una programmazione che oggi ha consentito di avere un parco progetti già

finanziati e in fase di realizzazione pari a oltre 35 milioni di euro. Abbiamo quindi avviato un percorso guardando a quell’obiettivo e mettendo in campo interventi e risorse che nessuno per oltre 30 anni aveva mai fatto, è ovvio che sono necessarie le risorse economiche. Ci servono altri 50-60 milioni e non possiamo ignorare le scelte del governo regionale e nazionale che hanno dimostrato di avere altre priorità”.

