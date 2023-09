Orlandina basket annuncia l'accordo con Riccardo Agbortabi - Tempostretto

L'Orlandina ingaggia un lungo dinamico e reattivo, cresciuto nel vivaio di Ponzano Basket e che proviene dalla Serie B con la Bakery Piacenza

CAPO D’ORLANDO – Riccardo Agbortabi fa il suo ingresso nel mondo ”senior” con la Serie C della società che lo ha cresciuto, continuando però a giocare, in doppio tesseramento, con l’U 20 di Treviso Basket. Nato a San Donà di Piave il 19 ottobre del 2000, il suo percorso cestistico inizia nel vivaio di Ponzano Basket per poi continuare nel prestigioso settore giovanile della Tvb Treviso.

Nel 2019 compie il primo salto di categoria, firmando in serie B con Mestre, mentre nella stagione 2020/21 arriva la chiamata in Serie B della Cj Basket Taranto, squadra di primo livello della terza categoria nazionale, che raggiunge per la prima volta della sua storia i playoff per la promozione in A2 e viene sconfitta in semifinale dalla corazzata Cividale.

Nella stagione 2021/22 per Agbortabi arriva l’ingaggio in A2 con Treviglio, squadra con la quale rimane fino a gennaio, quando in cerca di maggiore spazio Riccardo si trasferisce a Formia, in serie B, dove in 19 partite a oltre 34 minuti di utilizzo medio riesce a collezionare 10,4 punti e 6,4 rimbalzi ad allacciata di scarpe. Nella scorsa stagione inizia alla Bakery Piacenza, in serie B, dove dà un contributo importante nella rotazione dei lunghi, mostrando in particolare le sue ottime doti atletiche e a rimbalzo, per chiudere poi tra le file della Computer Gross Empoli.

Agbortabi: “Capo d’Orlando piazza storica”

Queste le prime parole di Riccardo Agbortabi in maglia Orlandina Basket: “Sono felicissimo per questa nuova esperienza in una piazza storica come Capo d’Orlando e sono orgoglioso di fare parte di un team veramente competitivo e ambizioso. Cercherò di mettere a disposizione della squadra il mio atletismo e tutto il lavoro tecnico-tattico che ho avuto modo di sviluppare in questi anni mettendoci sempre grande dedizione”.

Il commento del direttore sportivo Antonio Sapone: “Riccardo Agbortabi è un ragazzo che tenevamo d’occhio già da qualche anno, perché sin dai suoi primi passi nel mondo dei senior ha messo in evidenza doti atletiche e fisiche importanti. È un lungo molto dinamico e reattivo e siamo convinti che possa dare un grande contributo uscendo dalla panchina.

Inoltre, crediamo che abbia ancora ottimi margini di miglioramento e che l’entusiasmo e la voglia di lavorare che hanno accompagnato il suo arrivo a Capo d’Orlando possano rivelarsi fondamentali per il bene suo e della squadra”.

Articoli correlati