Orlandina Basket annuncia l’ingaggio della guardia Guglielmo Sodero

L'Orlandina inizia a costruire la squadra per la prossima Serie B Nazionale con la guardia di 191 centimetri per 91 chilogrammi

CAPO D’ORLANDO – L’Orlandina Basket è lieta di annunciare l’ingaggio di Guglielmo Sodero, guardia di 191 centimetri per 91 chilogrammi, tra i giocatori più affermati e talentuosi dell’intera Serie B Nazionale.

Sodero coniuga qualità rare in un unico giocatore: un tiro perimetrale di alto livello, una grande capacità di penetrare in area con fisicità e concludere con efficacia, e una duttilità difensiva che gli consente di difendere su più ruoli. In quasi dieci stagioni da professionista ha dimostrato continuità, solidità mentale e la capacità di alzare il proprio rendimento nei momenti decisivi.

L’arrivo di Sodero rappresenta il primo tassello della costruzione dell’Infodrive Capo d’Orlando per la stagione 2026/2027 e testimonia con forza le ambizioni del club. Un innesto di esperienza, personalità e qualità tecnica che alza sin da subito il livello del roster biancazzurro.

Il passato di Sodero

Classe 1993, nato a Torino, Guglielmo Sodero arriva a Capo d’Orlando dopo un’ottima stagione disputata con la maglia di Legnano, confermandosi ancora una volta tra gli esterni più prolifici e determinanti della categoria. Nella sua lunga e prestigiosa carriera ha vestito le maglie di Biella, Francavilla, Cefalù, Borgosesia, San Severo, Piombino, Chieti, Bergamo, Desio e Legnano, accumulando esperienza ai massimi livelli tra Serie B e Serie A2. Nel suo lungo percorso ha anche già avuto modo di lavorare con coach Domenico Bolignano, nella stagione 2017/2018 a Borgosesia, dove i due sono arrivati fino alla Semifinale della Serie B.

Nelle due ultime stagioni disputate con Legnano, Sodero ha collezionato numeri di tutto rispetto: 12.2 punti, 3.7 assist e 2 rimbalzi di media nella regular season 2025/2026, con una partita da assoluto protagonista il 24 gennaio 2026 in cui ha toccato il career high di 37 punti contro Montecatini, tirando con il 75% da tre punti. Nei playoff, ha confermato il proprio valore con 14.4 punti di media, dimostrando di essere un giocatore che si esalta nelle situazioni difficili.

Le prime parole del nuovo paladino

Così Sodero: “Ringrazio la società e il coach per la fiducia riposta nei miei confronti e per il forte interessamento dimostrato. Sono orgoglioso di poter giocare per l’Orlandina Basket, una delle società più importanti e storiche a livello nazionale. Spero di poter raggiungere insieme obiettivi importanti ed emozionarmi insieme ai tantissimi tifosi che seguono calorosamente la squadra. Ci vediamo presto al palazzetto!”.

Queste invece le parole del direttore sportivo Antonio Sapone: “Siamo molto contenti di annunciare l’accordo con Guglielmo Sodero per la prossima stagione. Guglielmo non ha bisogno di particolari presentazioni, essendo da diverso tempo uno dei migliori esterni di questo campionato, un giocatore le cui doti tecniche, fisiche e atletiche sono ben note, in particolar modo la sua duttilità sia nella metà campo offensiva che in quella difensiva. Gli aspetti che mi preme sottolineare sono l’agonismo e la leadership che contraddistinguono il suo modo di stare in campo. Certamente la chiara corrispondenza tra le sue e le nostre ambizioni è stata il terreno perfetto su cui è maturata la reciproca volontà di legarsi”.