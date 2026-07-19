Orlandina, il lungo ucraino Klyuchnyk è biancazzurro

Centro ucraino di 211 centimetri classe 1994 è uno dei lunghi migliori della Serie B Nazionale

CAPO D’ORLANDO – L’Orlandina Basket aggiunge un tassello di assoluto valore al proprio reparto lunghi. La società è lieta di annunciare l’arrivo di Dimitri Klyuchnyk, centro ucraino di 211 centimetri, nato il 28 agosto 1994, uno dei lunghi migliori della Serie B Nazionale.

Reduce dall’esperienza con la Pielle Livorno, Klyuchnyk porta a Capo d’Orlando un bagaglio di esperienza, fisicità e qualità tecniche costruito in anni da protagonista sui parquet italiani. Nella stagione appena conclusa ha fatto registrare 8,4 punti e 5,9 rimbalzi di media, tirando con il 60% da due punti, il 33% da tre e il 68% ai tiri liberi. Nei playoff ha ulteriormente alzato il livello delle sue prestazioni, chiudendo con 10,4 punti di media in nove gare.

Queste le sue prime parole: “Sono molto contento di venire a giocare in Sicilia, soprattutto in una piazza storica come Capo D’Orlando. Questa società è ricca di storia e piena di successi. Per me sicuramente sarà un esperienza diversa e nuova, conosco già qualche mio compagno di squadra e tanti li ho affrontati da avversari”.

Le caratteristiche e la carriera di Klyuchnyk

Giocatore capace di coniugare stazza e mobilità, Klyuchnyk rappresenta il prototipo del lungo moderno: efficace vicino al ferro, prezioso nella protezione del pitturato e allo stesso tempo in grado di aprire il campo con un affidabile tiro dalla lunga distanza. Una presenza costante su entrambi i lati del campo che negli ultimi anni gli ha permesso di affermarsi come uno dei migliori centri della categoria.

Il percorso di Klyuchnyk in Italia racconta di un giocatore abituato a competere ai massimi livelli della categoria. Negli ultimi anni, infatti, il lungo ucraino è stato protagonista in numerose post-season: ha raggiunto i Playoff con la Juvi Cremona nella stagione 2020/21, è tornato a disputarli con Sinermatic Ozzano nel 2022/23, ha vissuto una stagione da protagonista con Roseto nel 2023/24, culminata con la finale playoff, e nelle ultime due annate con la Pielle Livorno (2024/25 e 2025/26) ha nuovamente conquistato l’accesso ai Playoff ed ha anche vinto la Coppa Italia, confermandosi uno dei lunghi più affidabili della Serie B Nazionale. Un percorso che certifica non solo il suo valore tecnico, ma anche la capacità di incidere nelle squadre che puntano ai vertici del campionato.