Screen Talk, l’Odissea di Nolan al The Screen Cinemas di Messina

REDAZIONALE Proiezione speciale con dibattito sul mito di Ulisse

Redazionale – Un film atteso e discusso ancora prima del suo arrivo in sala, dalla scelta del cast al confronto con il poema millenario a cui è ispirato. È “Odissea”, il nuovo film di Christopher Nolan, al centro di un evento speciale in programma martedì 21 luglio alle ore 20 al The Screen Cinemas di Messina, nell’ambito di “Screen Talk”, il nuovo format del circuito dedicato alle proiezioni arricchite da incontri e momenti di approfondimento, con professionisti, esperti e protagonisti capaci di offrire al pubblico nuove chiavi di lettura sui temi e sul linguaggio dei film.

La serata prevede una breve introduzione, la proiezione del film e un dibattito conclusivo. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire insieme agli spettatori il mito di Ulisse, la tradizione omerica e le sfumature della rilettura cinematografica proposta da Nolan sul grande schermo.

A moderare l’evento sarà Giorgio Maria Aloi, critico cinematografico e collaboratore di diverse testate. A guidare il pubblico tra le atmosfere e i riferimenti culturali alla base del film saranno due ospiti speciali: Giuseppe Ucciardello, Professore ordinario di Lingua e Letteratura Greca e Direttore del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina, e Federico Vitella, Professore ordinario di Storia del cinema all’Università di Messina.

Il film di Christopher Nolan, dal titolo originale inglese The Odyssey, propone un nuovo sguardo sul viaggio di Ulisse verso Itaca dopo la fine della guerra di Troia. Un percorso avventuroso durante il quale l’eroe omerico incontra figure entrate nell’immaginario collettivo, dal ciclope Polifemo alle Sirene, fino alla maga Circe e al ritorno da Penelope.

Un mito che, dopo millenni, continua a parlare al pubblico di ogni età e che trova nella Sicilia legami, suggestioni ed echi ancora vivi in molti luoghi iconici. Temi che saranno al centro di questo appuntamento di “Screen Talk” al The Screen Cinemas di Messina.

I biglietti per la proiezione speciale possono essere acquistati tramite l’app The Screen Cinemas, sul sito ufficiale oppure direttamente alle casse del cinema.