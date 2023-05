Orsa Barcellona e Castanea sovvertono il fattore campo in Gara1 - Tempostretto

Le finali playoff di C Gold si aprono con due sconfitte per le squadre di casa: Fortitudo Messina e Basket School. Mercoledì e giovedì in programma gara2

MESSINA – In palio in questa settimana due posti per la prossima Serie C Interregionale, Orsa Barcellona e Castanea con le vittorie sul campo esterno in gara1 prenotano un posto. Sia la partita giocata sabato al PalaRussello che quella giocata domenica al PalaMili hanno avuto un copione simile: inizio forte nel primo quarto della squadra di casa, poi negli altri tre parziali la formazione ospite è uscita fuori alla distanza. Più netta la supremazia dei gialloviola al PalaMili nel quarto quarto, mentre rimasta in bilico fino alla fine la sfida al PalaRussello, dove negli ultimi 10″ per due volte la partita ha cambiato padrone.

L’Orsa Barcellona supera infatti quando mancavano 1.9 secondi alla fine la Fortitudo Messina per 83-82, grande chance adesso di chiudere la serie in Gara 2 mercoledì alle 20:45 quando si giocherà al PalaAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto. La formazione longanese ha dimostrato più fisicità e il fattore campo probabilmente si sentirà di più. Giovedì alle 19 al Pala Ritiro invece la Basket School, superata al PalaMili in gara1 per 74-70, proverà a ricambiare il favore contro il Castanea e tenere aperta la serie. Si tratta di un derby molto sentito e coach Sidoti e gli scolari anche in anni precedenti hanno dimostrato di saper fare miracoli se ben motivati.

Ricordiamo che le due serie finali dei playoff di C Gold si chiudono appena una delle due squadre vincerà due incontri, regalando loro la promozione. Match point dunque in casa per Orsa e Castanea che possono già chiudere i conti, mentre Fortitudo e Basket School devono provare a trascinare le serie a gara 3 dove avranno nuovamente il vantaggio di giocare nel campo di casa. Le due sconfitte tuttavia si affronteranno in un’altra serie che metterà in palio un altro posto nella prossima serie C Interregionale.

Fortitudo Messina – Orsa Barcellona 82-83

Primo possesso per gli ospiti che vanno subito a segno (0-2) la replica della Fortitudo, sostenuta da un palazzetto gremito è spietata: sorpasso immediato con la tripla di Simone Cavalieri e i “lupi verdi” piazzano un break di 12-2. Yeyap per la Fortitudo in questa fase domina a rimbalzo, mentre l’Orsa è sfortunata e sbatte più volte sul ferro, in questo primo quarto già alta la tensione come dimostra il fatto che entrambe le squadre sono in bonus per andare dalla lunetta sul finire del primo quarto che vede i padroni di casa avanti 26-17.

Nel secondo salgono le percentuali al tiro di Barcellona che, approfittando anche dell’assenza momentanea di Yeyap, provano a tornare sotto 36-30 ma la tripla di Cavalieri e i due punti aggiuntivi di Giannullo ricacciano indietro gli ospiti (41-30), aggancio fallito ma all’intervallo l’Orsa Barcellona è quasi rientrata in partita, punteggio di 45-39.

L’inizio del terzo quarto è a totale favore dei longanesi che con un break di 4-12 addirittura agganciano e sorpassano una Fortitudo che si lascia investire dall’inizio travolgente ospite, coach Cavalieri in panchina tarda forse un momento di troppo a chiamare il time out. La partita adesso è viva e si gioca punto a punto e la Fortitudo riesce a chiudere il terzo quarto mantenendo un vantaggio minimo, 62-61.

L’ultimo quarto è emozionante e alla sfida partecipano anche le tifoserie che a turno provano a sostenere i propri beniamini, si arriva ad un minuto dalla fine sul punteggio di 79 pari. Barcellona in contropiede sale 79-81 e Cavalieri dalla lunetta ne fa uno su due sul lato opposto. Sopra 80-81 Duval per Barcellona sbaglia una tripla che poteva tagliare le gambe alla Fortitudo, risponde Bellomo dall’altra parte operando il sorpasso 82-81. Quando mancano 10” alla fine coach Biondo spende l’ultimo time out e spiega bene lo schema ai suoi che arrivano al tiro con Duval per il nuovo sorpasso 82-83 ma soprattutto lasciano poco meno di due secondi ai locali. Che tentano il tiro della vittoria con Cavalieri che però è corto.

Basket School Messina – Castanea 70-74

Iniziano meglio gli ospiti del Castanea che scappano 2-5, poi la Basket School inizia la sua partita e prende decisamente il largo, le triple di Tartamella, Linde, Di Dio valgono il +10 sul 22-12. Nel finale il margine rimane pressoché invariato e alla prima sirena il punteggio è di 25-16.

Nella prima parte di secondo quarto continua il buon momento degli scolari di coach Sidoti che dal 30-24 piazzano un break di 10-0 che vale il massimo vantaggio sul +16 nel match nei primi tre minuti del secondo quarto. La reazione di Castanea arriva, i locali non vanno più a segno, e i giallo-viola di coach Frisenda restituiscono con gli interessi il parziale appena subito realizzando uno 0-14, a metà gara la partita è viva e aperta sul 40-38.

Ancora tira e molla nel terzo quarto, la Basket School tenta un altro allungo e dal 48-46 si issa 55-46 con i canestri di Zivkovic e Di Dio, solo sul finire di parziale Chakir, Banin e Hofsteteris ricuciono lo svantaggio e il match all’inizio dell’ultimo quarto è ancora apertissimo: 60-59 per i locali.

Negli ultimi 10 minuti assistiamo però al crollo dei padroni di casa che sotto i colpi di Lopukhov, Trupia e Banin sprofondano a -9, 62-71, massimo vantaggio nel match per Castanea. La partita sembra segnata ma con un moto d’orgoglio, e due triple di Linde e Mancasola, gli scolari si riportano ad un possesso di distanza, 68-71. Nei minuti finali il canestro di Mancasola riporta sotto la Basket School, ma è definitiva dall’altra parte la tripla di Chakir che porta i suoi sul definitivo 70-74. Il cronometro e il tabellone dei falli è a favore di Castanea che fa scorrere il tempo.

