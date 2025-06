Orti, giardini e case sulla spiaggia, sequestrati 22ml mq ad Acquedolci

Stop al sacco dell'arenile, scatta l'operazione Oro blu. Case estive abusive saranno demolite

Patti – I rilievi effettuati dall’alto e dal mare, il riscontro con le carte catastali e i sopralluoghi effettuati dalla Guardia Costiera negli ultimi mesi hanno lasciato pochi dubbi: un ampio tratto del terreno demaniale di Acquedolci immediatamente a ridosso della spiaggia era stato privatizzato. Realizzando orti, piantando ulivi, edificando case estive e palizzate, alcuni cittadini avevano occupato abusivamente un’area di oltre 22 mila metri quadri. L’operazione è stata battezzata “Oro blu”.

Il sacco dell’arenile

Un vero e proprio “sacco” di area demaniale, scoperto dall’Ufficio Circondariale di Sant’Agata Militello della Capitaneria di Porto. L’indagine è sfociata oggi nel sequestro dell’area, disposto dalla Procura di Patti alla fine degli accertamenti. Denunciati i proprietari dei manufatti e i cittadini che avevano realizzato gli orti, piantato ulivi, creato veri e propri giardini esclusivi.

Demolizione in vista

Per chi aveva messo su le case estive abusive, oltre alle violazioni ambientali e a quelle urbanistiche, visto che si tratta di edifici senza le necessarie autorizzazioni, sono scattate le sanzioni per gli scarichi illegali delle acque reflue, sversati direttamente nell’arenile perché i manufatti non erano collegati agli impianti pubblici, assenti nell’area. I responsabili dovranno pagare una multa che va da 600 a 3 mila euro. Tutto sarà adesso demolito.