Cosa fare nel weekend a Messina e provincia: Fai, sagre, teatro e musica

Ecco le iniziative nel Messinese da oggi fino a domenica

La 106ª stagione musicale, l’avvio di ExpoArte, le bellezze svelate dal Fai (fondo per l’ambiente italiano), la vendemmia per i più piccoli e le ottobrate tra mare e monti: la nostra selezione degli appuntamenti dal 9 all’11 ottobre.

L’autunno entra nel vivo e lo Stretto risponde con un fine settimana particolarmente ricco di eventi, cultura e occasioni di incontro. Dalle melodie della grande lirica ai capolavori d’arte contemporanea, dalle visite guidate ai sapori veraci dei borghi e alle esperienze rigeneranti all’aria aperta, le proposte tra Messina e provincia soddisfano ogni preferenza.

Ecco la guida con i migliori appuntamenti per pianificare il vostro fine settimana.

1. Grande musica: al Palacultura la 106ª stagione con Desirée Rancatore

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica classica e belcanto apre ufficialmente la stagione dei concerti cittadini. Domenica 11 ottobre alle ore 18:00, l’Auditorium del Palazzo della Cultura «Antonello da Messina» ospita il prestigioso Concerto di Inaugurazione della 106ª Stagione.

I protagonisti: Sul palco una stella di caratura internazionale come il soprano Desirée Rancatore , accompagnata al pianoforte da Emanuela Spina .

Sul palco una stella di caratura internazionale come il soprano , accompagnata al pianoforte da . Il programma: Il recital, dal titolo “Non solo Opera”, proporrà un viaggio emozionante tra celebri arie e romanze firmate da compositori illustri quali Paisiello, Tosti, Mozart, Puccini, Verdi, Donizetti e Gounod.

Il recital, dal titolo “Non solo Opera”, proporrà un viaggio emozionante tra celebri arie e romanze firmate da compositori illustri quali Paisiello, Tosti, Mozart, Puccini, Verdi, Donizetti e Gounod. Biglietti: I biglietti sono acquistabili online su ticketando.it oppure direttamente al botteghino del Palacultura prima dell’inizio dello spettacolo.

2. A teatro: Giampiero Ingrassia e Paolo Triestino in “Ciò che vide il maggiordomo”

Per gli amanti della prosa e della commedia d’autore, il sipario della sala grande del Teatro Vittorio Emanuele di Messina si alza per un classico irriverente della drammaturgia britannica: “Ciò che vide il maggiordomo” di Joe Orton, diretto da Giovanni Anfuso e interpretato da Giampiero Ingrassia e Paolo Triestino, affiancati da Claudia Campagnola, Davide Sbrogiò, Michele Carvello e Giulia De Angelis.

La trama in sintesi: Ambientata in tempo reale all’interno di uno studio psichiatrico, la commedia esplode quando il dottor Prentice tenta di sedurre la nuova segretaria e viene sorpreso dalla moglie. Da quel momento prende vita una travolgente girandola di equivoci tra diagnosi strampalate, scambi d’identità, ispettori sopra le righe, poliziotti improvvisati e ritmi serrati degni del miglior vaudeville e del teatro dell’assurdo.

Ambientata in tempo reale all’interno di uno studio psichiatrico, la commedia esplode quando il dottor Prentice tenta di sedurre la nuova segretaria e viene sorpreso dalla moglie. Da quel momento prende vita una travolgente girandola di equivoci tra diagnosi strampalate, scambi d’identità, ispettori sopra le righe, poliziotti improvvisati e ritmi serrati degni del miglior vaudeville e del teatro dell’assurdo. Date e orari degli spettacoli: Venerdì 9 ottobre – ore 21:00 Sabato 10 ottobre – ore 21:00 Domenica 11 ottobre – ore 17:30



3. Beni culturali: tornano le Giornate Fai d’Autunno

È senza dubbio uno degli eventi di punta del weekend per riscoprire l’identità storica e artistica del nostro territorio. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, la delegazione Fai di Messina apre le porte a due siti di straordinario valore, raccontati con entusiasmo dagli apprendisti ciceroni.

Salone dei Mosaici della Stazione Marittima (Messina): Capolavoro dell’architettura razionalista affacciato sul porto, celebre per il monumentale mosaico lungo circa 80 metri su bozzetto di Michele Cascella. Quando: Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 09:30 alle 18:00 .

Capolavoro dell’architettura razionalista affacciato sul porto, celebre per il monumentale mosaico lungo circa 80 metri su bozzetto di Michele Cascella. Museo di Storia della Medicina “Dott. Ottavio Badessa” (Villafranca Tirrena): Uno scrigno storico e scientifico in Via Rovere 10 , con un’inedita collezione di antichi strumenti chirurgici, testi d’epoca, arredi e preparati farmaceutici tra Ottocento e Novecento. Quando: Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 09:30 alle13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Uno scrigno storico e scientifico in , con un’inedita collezione di antichi strumenti chirurgici, testi d’epoca, arredi e preparati farmaceutici tra Ottocento e Novecento.

Consiglio utile: Vi invitiamo a consultare la pagina Instagram @delegazionefaimessina o la pagina Facebook Delegazione FAI Messina per verificare in tempo reale orari, modalità di accesso ed eventuali novità.

3. Arte e territorio: al via l’ExpoArte dei Due Mari tra Messina e Reggio Calabria

Prende il via questo sabato una rassegna artistica di ampio respiro che punta a tessere un dialogo visivo e simbolico attraverso le due sponde dello Stretto. L’edizione di ExpoArte dei Due Mari, incentrata sul tema delle “Connessioni”, sarà inaugurata sabato 10 ottobre nella suggestiva cripta del duomo di Messina.

Il circuito espositivo: La kermesse, visitabile fino al 25 ottobre, coinvolge ben 12 sedi espositive complessive (9 a Messina e 3 a Reggio Calabria), offrendo un percorso diffuso tra linguaggi contemporanei e valorizzazione monumentale.

4. Tradizione e risate: la 10ª Ottobrata Romettese

Per chi cerca una domenica all’insegna delle tradizioni contadine e dell’intrattenimento, il borgo collinare di Rometta Superiore celebra la decima edizione della sua Ottobrata Romettese. Domenica 11 ottobre una ricca giornata tra sapori veraci, artigianato e spettacoli:

Il menù gastronomico: Maccheroni al ragù, involtini di melanzane e maccheroni, fagioli, trippa al forno con pane, antipasti e i tipici panini con braciole, salsiccia e patatine fritte.

Maccheroni al ragù, involtini di melanzane e maccheroni, fagioli, trippa al forno con pane, antipasti e i tipici panini con braciole, salsiccia e patatine fritte. Il programma: Ore 11:00: Apertura degli stand con il Luciano Fraita Show, esposizioni d’artigianato e visite guidate tra le vie del borgo; Ore 16:00: Musica, balli e canti della tradizione popolare con la Luciano Fraita Band e il gruppo folk “Il Melograno”; Ore 19:30: Gran finale all’insegna delle risate con lo spettacolo di cabaret di Loredana Scalia ;

Logistica: Per agevolare la sosta è attivo un pratico servizio di bus navetta dal campo sportivo;

5. Sapori dei Nebrodi: a Floresta la Sagra del Suino Nero

Per chi preferisce una gita tra i boschi montani, domenica 11 ottobre il comune di Floresta mette al centro dell’attenzione la Sagra del Suino Nero dei Nebrodi;

L’eccellenza: Una razza autoctona allevata allo stato semi-brado, dalla quale si ricavano tagli teneri e saporiti e salumi d’eccellenza come capocollo, prosciutto crudo, salsiccia e pancetta;

Una razza autoctona allevata allo stato semi-brado, dalla quale si ricavano tagli teneri e saporiti e salumi d’eccellenza come capocollo, prosciutto crudo, salsiccia e pancetta; Degustazioni: Spazio a piatti simbolo come la pasta con sugo di suino nero e spezzatini rustici, affiancati da stand di formaggi e prodotti tipici del territorio;

6. Per famiglie e bambini: vendemmia e fattoria all’Azienda Agricola Villarè

Una domenica a misura di bambino per vivere a pieno il contatto con la natura e le antiche tradizioni rurali. Presso l’Azienda Agricola Villarè (Via Bartolomeo Colleoni 50, Messina) torna l’appuntamento dell’Ottobrata con “La vendemmia in Fattoria”

Cosa prevede: Il laboratorio pratico della vendemmia per far provare ai più piccoli l’emozione della pigiatura dell’uva a piedi nudi come una volta, abbinato a degustazioni contadine per grandi e piccini e al tour per salutare gli animali della fattoria.

Il laboratorio pratico della vendemmia per far provare ai più piccoli l’emozione della pigiatura dell’uva a piedi nudi come una volta, abbinato a degustazioni contadine per grandi e piccini e al tour per salutare gli animali della fattoria. Quando: Domenica 11 ottobre , dalle 12:00 alle 16:30 .

, dalle . Prenotazioni: L’accesso richiede prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 351 554 7123.

7. Benessere all’alba: Pilates & Training Autogeno in riva al mare

Per chi ama cominciare la giornata dedicando del tempo a se stesso e ammirando il sorgere del sole sullo Stretto, Fitness Outdoor Messina propone una suggestiva formula rigenerante all’aperto:

L’attività: “Pilates & Training Autogeno all’ALBA Experience” , una combinazione di esercizi posturali, respirazione e rilassamento mentale guidato, coronata da una colazione conviviale in riva al mare ;

, una combinazione di esercizi posturali, respirazione e rilassamento mentale guidato, coronata da una ; Quando: Doppio turno, sabato 10 e domenica 11 ottobre alle ore 07:00 ;

Doppio turno, ; Dove: Presso l’ Agorà dello Stretto (Ex Fiera di Messina) ;

Presso l’ ; Prenotazioni: Posti limitati; adesioni in DM sui canali social o via WhatsApp al 392 2189121

8. Crescita interiore: “Il Respiro come Portale” a Faro Superiore

Sempre sul fronte del benessere e della cura interiore, l’associazione Farisusu Aps propone nella sua sede di Faro Superiore una giornata intensiva condotta da Marta Santuccio.