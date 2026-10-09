Cosa fare nel weekend a Messina e provincia: Fai, sagre, teatro e musica

Ecco le iniziative nel Messinese da oggi fino a domenica
La 106ª stagione musicale, l’avvio di ExpoArte, le bellezze svelate dal Fai (fondo per l’ambiente italiano), la vendemmia per i più piccoli e le ottobrate tra mare e monti: la nostra selezione degli appuntamenti dal 9 all’11 ottobre.
L’autunno entra nel vivo e lo Stretto risponde con un fine settimana particolarmente ricco di eventi, cultura e occasioni di incontro. Dalle melodie della grande lirica ai capolavori d’arte contemporanea, dalle visite guidate ai sapori veraci dei borghi e alle esperienze rigeneranti all’aria aperta, le proposte tra Messina e provincia soddisfano ogni preferenza.
Ecco la guida con i migliori appuntamenti per pianificare il vostro fine settimana.
1. Grande musica: al Palacultura la 106ª stagione con Desirée Rancatore
Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica classica e belcanto apre ufficialmente la stagione dei concerti cittadini. Domenica 11 ottobre alle ore 18:00, l’Auditorium del Palazzo della Cultura «Antonello da Messina» ospita il prestigioso Concerto di Inaugurazione della 106ª Stagione.
- I protagonisti: Sul palco una stella di caratura internazionale come il soprano Desirée Rancatore, accompagnata al pianoforte da Emanuela Spina.
- Il programma: Il recital, dal titolo “Non solo Opera”, proporrà un viaggio emozionante tra celebri arie e romanze firmate da compositori illustri quali Paisiello, Tosti, Mozart, Puccini, Verdi, Donizetti e Gounod.
- Biglietti: I biglietti sono acquistabili online su
ticketando.itoppure direttamente al botteghino del Palacultura prima dell’inizio dello spettacolo.
2. A teatro: Giampiero Ingrassia e Paolo Triestino in “Ciò che vide il maggiordomo”
Per gli amanti della prosa e della commedia d’autore, il sipario della sala grande del Teatro Vittorio Emanuele di Messina si alza per un classico irriverente della drammaturgia britannica: “Ciò che vide il maggiordomo” di Joe Orton, diretto da Giovanni Anfuso e interpretato da Giampiero Ingrassia e Paolo Triestino, affiancati da Claudia Campagnola, Davide Sbrogiò, Michele Carvello e Giulia De Angelis.
- La trama in sintesi: Ambientata in tempo reale all’interno di uno studio psichiatrico, la commedia esplode quando il dottor Prentice tenta di sedurre la nuova segretaria e viene sorpreso dalla moglie. Da quel momento prende vita una travolgente girandola di equivoci tra diagnosi strampalate, scambi d’identità, ispettori sopra le righe, poliziotti improvvisati e ritmi serrati degni del miglior vaudeville e del teatro dell’assurdo.
- Date e orari degli spettacoli:
- Venerdì 9 ottobre – ore 21:00
- Sabato 10 ottobre – ore 21:00
- Domenica 11 ottobre – ore 17:30
3. Beni culturali: tornano le Giornate Fai d’Autunno
È senza dubbio uno degli eventi di punta del weekend per riscoprire l’identità storica e artistica del nostro territorio. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, la delegazione Fai di Messina apre le porte a due siti di straordinario valore, raccontati con entusiasmo dagli apprendisti ciceroni.
- Salone dei Mosaici della Stazione Marittima (Messina):Capolavoro dell’architettura razionalista affacciato sul porto, celebre per il monumentale mosaico lungo circa 80 metri su bozzetto di Michele Cascella.
- Quando: Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 09:30 alle 18:00.
- Museo di Storia della Medicina “Dott. Ottavio Badessa” (Villafranca Tirrena):Uno scrigno storico e scientifico in Via Rovere 10, con un’inedita collezione di antichi strumenti chirurgici, testi d’epoca, arredi e preparati farmaceutici tra Ottocento e Novecento.
- Quando: Sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 09:30 alle13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
Consiglio utile: Vi invitiamo a consultare la pagina Instagram @delegazionefaimessina o la pagina Facebook Delegazione FAI Messina per verificare in tempo reale orari, modalità di accesso ed eventuali novità.
3. Arte e territorio: al via l’ExpoArte dei Due Mari tra Messina e Reggio Calabria
Prende il via questo sabato una rassegna artistica di ampio respiro che punta a tessere un dialogo visivo e simbolico attraverso le due sponde dello Stretto. L’edizione di ExpoArte dei Due Mari, incentrata sul tema delle “Connessioni”, sarà inaugurata sabato 10 ottobre nella suggestiva cripta del duomo di Messina.
- Il circuito espositivo: La kermesse, visitabile fino al 25 ottobre, coinvolge ben 12 sedi espositive complessive (9 a Messina e 3 a Reggio Calabria), offrendo un percorso diffuso tra linguaggi contemporanei e valorizzazione monumentale.
4. Tradizione e risate: la 10ª Ottobrata Romettese
Per chi cerca una domenica all’insegna delle tradizioni contadine e dell’intrattenimento, il borgo collinare di Rometta Superiore celebra la decima edizione della sua Ottobrata Romettese. Domenica 11 ottobre una ricca giornata tra sapori veraci, artigianato e spettacoli:
- Il menù gastronomico: Maccheroni al ragù, involtini di melanzane e maccheroni, fagioli, trippa al forno con pane, antipasti e i tipici panini con braciole, salsiccia e patatine fritte.
- Il programma:
- Ore 11:00: Apertura degli stand con il Luciano Fraita Show, esposizioni d’artigianato e visite guidate tra le vie del borgo;
- Ore 16:00: Musica, balli e canti della tradizione popolare con la Luciano Fraita Band e il gruppo folk “Il Melograno”;
- Ore 19:30: Gran finale all’insegna delle risate con lo spettacolo di cabaret di Loredana Scalia;
- Logistica: Per agevolare la sosta è attivo un pratico servizio di bus navetta dal campo sportivo;
5. Sapori dei Nebrodi: a Floresta la Sagra del Suino Nero
Per chi preferisce una gita tra i boschi montani, domenica 11 ottobre il comune di Floresta mette al centro dell’attenzione la Sagra del Suino Nero dei Nebrodi;
- L’eccellenza: Una razza autoctona allevata allo stato semi-brado, dalla quale si ricavano tagli teneri e saporiti e salumi d’eccellenza come capocollo, prosciutto crudo, salsiccia e pancetta;
- Degustazioni: Spazio a piatti simbolo come la pasta con sugo di suino nero e spezzatini rustici, affiancati da stand di formaggi e prodotti tipici del territorio;
6. Per famiglie e bambini: vendemmia e fattoria all’Azienda Agricola Villarè
Una domenica a misura di bambino per vivere a pieno il contatto con la natura e le antiche tradizioni rurali. Presso l’Azienda Agricola Villarè (Via Bartolomeo Colleoni 50, Messina) torna l’appuntamento dell’Ottobrata con “La vendemmia in Fattoria”
- Cosa prevede: Il laboratorio pratico della vendemmia per far provare ai più piccoli l’emozione della pigiatura dell’uva a piedi nudi come una volta, abbinato a degustazioni contadine per grandi e piccini e al tour per salutare gli animali della fattoria.
- Quando: Domenica 11 ottobre, dalle 12:00 alle 16:30.
- Prenotazioni: L’accesso richiede prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 351 554 7123.
7. Benessere all’alba: Pilates & Training Autogeno in riva al mare
Per chi ama cominciare la giornata dedicando del tempo a se stesso e ammirando il sorgere del sole sullo Stretto, Fitness Outdoor Messina propone una suggestiva formula rigenerante all’aperto:
- L’attività: “Pilates & Training Autogeno all’ALBA Experience”, una combinazione di esercizi posturali, respirazione e rilassamento mentale guidato, coronata da una colazione conviviale in riva al mare;
- Quando: Doppio turno, sabato 10 e domenica 11 ottobre alle ore 07:00;
- Dove: Presso l’Agorà dello Stretto (Ex Fiera di Messina);
- Prenotazioni: Posti limitati; adesioni in DM sui canali social o via WhatsApp al 392 2189121
8. Crescita interiore: “Il Respiro come Portale” a Faro Superiore
Sempre sul fronte del benessere e della cura interiore, l’associazione Farisusu Aps propone nella sua sede di Faro Superiore una giornata intensiva condotta da Marta Santuccio.
- Il workshop: “Il Respiro come Portale – Esplorazione interiore attraverso il respiro e gli stati espansi di coscienza”, un percorso immersivo tra tecniche di respirazione, musica ed esplorazione sensoriale.
- Quando: Sabato 10 ottobre dalle 10:00 alle 19:00.
- Info e registrazioni: Posti limitati; per informazioni è possibile scrivere a
farisusu.project@gmail.como via WhatsApp al
+39 3913656837