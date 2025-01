Ospedale di Patti, primo prelievo multiorgano

Donati fegato, reni, cuore e cornee

Primo prelievo multiorgano eseguito al Barone Romeo di Patti, la donatrice è una paziente deceduta per una grave emorragia cerebrale.

L’efficacia del percorso “osservazione-mantenimento-prelievo” rivela l’elevata professionalità da parte del personale sanitario dell’Unità di Anestesia e Rianimazione diretta dalla dottoressa Sara Caliò. Sono stati ritenuti idonei al trapianto il fegato ed i reni, che sono stati prelevati dall’equipe dell’Ismett, il cuore, prelevato dell’equipe del Policlinico di Bari, e le cornee, prelevate dal dottor Felice Genovese, responsabile dell’oculistica dell’ospedale di Patti.

Tutto il delicato processo è stato seguito dal direttore sanitario di Patti, dottor Giovanni Merlo, e dalla dottoressa Annalisa Arrigo, referente dell’ospedale di Patti per i trapianti, insieme al coordinatore locale per i trapianti dell’Asp di Messina, dott. Giuseppe Bova, al dott. Gaetano Crisà, capo Dipartimento Servizi Asp, al dott. Filippo Lo Presti, direttore Neurologia di Milazzo, e al dott. Maurizio Spitaleri, tecnico Neurofisiopatologia dell’ospedale Piemonte, intervenuto per l’accertamento di morte cerebrale. Tutte le operazioni si sono svolte in stretta collaborazione con il Centro Regionale Trapianti della Sicilia.

“Un gesto di estrema generosità, pur in un momento così tragico, che dimostra la grande sensibilità dei familiari della paziente donatrice – dice il direttore generale di Asp Messina, Giuseppe Cuccì -. Un gesto talmente importante non deve passare inosservato e per questo ringraziamo la famiglia della paziente con sincera emozione. Un ringraziamento per l’impegno di tutti gli specialisti coinvolti a vario titolo nel processo, che ha reso possibile che venisse riaccesa la speranza per altre vite. Si deve lavorare per sensibilizzare sempre più alla cultura della donazione, diffondendo le corrette informazioni utili a favorire una scelta consapevole. È fondamentale, inoltre, che le aziende sanitarie riescano a garantire processi etici e trasparenti. La collaborazione tra i vari enti e la formazione continua del personale sanitario è essenziale per ottimizzare queste procedure, assicurando che ogni prelievo avvenga nel rispetto della dignità del donatore e con la massima professionalità. La nostra missione è quella di migliorare la qualità della vita dei pazienti in attesa di trapianto, e il prelievo multiorgano è un passo fondamentale in questo percorso”.