 Ospedale di Taormina, "Asp condannata per demansionamento di sette infermieri"

Ospedale di Taormina, “Asp condannata per demansionamento di sette infermieri”

Redazione

Ospedale di Taormina, “Asp condannata per demansionamento di sette infermieri”

venerdì 05 Giugno 2026 - 18:30

I lavoratori sono stati supportati dal Nursind. Il giudice del lavoro del Tribunale di Messina ha disposto il risarcimento

TAORMINA – Il giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, Giuseppe D’Agostino, ha condannato l’Asp di Messina per il demansionamento di sette infermieri in servizio presso il reparto di Anestesia e rianimazione dell’ospedale di Taormina. Lo ha reso noto il sindacato Nursind, secondo cui “l’azienda dovrà risarcire i lavoratori per un importo pari al 20 per cento del loro stipendio dall’entrata in servizio al deposito del ricorso per un importo complessivo stimato tra i 300 e i 400 mila euro mila euro”.

I lavoratori, supportati dal sindacato e assistiti dall’avvocato Bernardo Campo, erano inquadrati in categoria D ma a causa della cronica mancanza di operatori sociosanitari erano stati adibiti a mansioni proprie di queste figure, svolgendo dunque attività estranee a quelle proprie degli infermieri quali attività igieniche, assistenziali e alberghiere, come rifare i letti e rispondere al citofono.

Secondo i calcoli dei sette infermieri, tali attività arrivavano a interessare l’ottanta per cento delle prestazioni lavorative giornaliere con un “grave pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, consistito non solo nella perdita e nel depauperamento della professionalità acquisita, nell’impossibilità di esercitare e sviluppare le competenze specialistiche connesse al proprio profilo e nella frustrazione delle legittime aspettative di crescita, ma anche nella lesione della dignità personale e professionale”.

Il tribunale ha riconosciuto che le mansioni non sono state svolte in maniera sporadica, ma in modo “strutturale, continuativo e prevalente, con conseguente svuotamento sostanziale delle mansioni proprie della categoria infermieristica”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
30 secondi possono salvarti la vita: lo screening per il tumore del polmone VIDEO
Isola pedonale di viale San Martino, proseguire o no? È tempo di decidere
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED