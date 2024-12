Ospedale Fogliani di Milazzo: i carabinieri portano doni ai pazienti del reparto pediatrico

L'arrivo in elicottero, poi i regali per dimostrare la vicinanza dell'Arma alle famiglie e ai più piccoli

MILAZZO – I carabinieri hanno fatto visita ai piccoli pazienti del reparto pediatrico dell’ospedale Fogliani di Milazzo, portando loro doni a tema e facendo arrivare il sacco di Babbo Natale in elicottero. Il mezzo, utilizzato per una perlustrazione aerea in tutta l’area, è poi atterrato sull’ospedale, davanti agli occhi stupiti dei bambini. I carabinieri hanno portato i regali per mostrare la loro vicinanza a più piccoli e alle famiglie.