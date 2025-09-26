Ospedale Papardo. 100 ablazioni in sei mesi

L’elettrofisiologia consolida un percorso di eccellenza

Da marzo ad agosto 2025 l’Ospedale Papardo ha eseguito cento ablazioni cardiache. Il traguardo arriva a pochi mesi dall’avvio del programma di Elettrofisiologia e certifica un’organizzazione matura, tempi di accesso rapidi e risultati clinici in linea con gli standard nazionali.

Gli autori

Il programma di elettrofisiologia si avvale della competenza di un’équipe altamente specializzata composta dai medici Angela Nicotera, Antonio Taormina, Gabriele De Blasi e Roberto Bitto che operano in sinergia con Terapia intensiva cardiologica, infermieri, i servizi diagnostici ed interventistici dell’Unità di Cardiologia coordinata dal dottor Giuseppe Paleologo. Il centro garantisce la gestione clinica ed interventistica delle problematiche aritmiche, con particolare attenzione alle procedure di ablazione transcatetere e all’impianto di dispositivi cardiaci. Il centro si avvale della collaborazione con centri italiani ed europei (Milano, Francia e Spagna).

L’Ablazione

L’ablazione è un intervento mini-invasivo che interrompe i circuiti elettrici responsabili delle aritmie. Al Papardo viene eseguita con sistemi di mappaggio elettro-anatomico 3D ad alta densità, cateteri a radiofrequenza con controllo della forza di contatto e protocolli a bassa fluoroscopia. Nei casi indicati è disponibile l’ablazione con campi pulsati (Pulsed Field Ablation, Pfa), tecnologia non termica a campi elettrici pulsati che consente un’ablazione selettiva del tessuto miocardico minimizzando il coinvolgimento delle strutture adiacenti.

Pazienti candidati

I cittadini con palpitazioni, affanno sotto sforzo, episodi sincopali o diagnosi documentata di aritmia possono accedere a una Valutazione di Elettrofisiologia tramite Cup o invio dello specialista. Solitamente questa tecnica è utilizzata quando la terapia farmacologica non è efficace o non è tollerata, e può trattare un’ampia gamma di aritmie, come la fibrillazione atriale e la tachicardia ventricolare.

L’Intervento

L’approccio è supportato dall’équipe di diagnostica per immagini in collaborazione con gli anestesisti. Nella maggior parte dei casi, l’ablazione è efficace nell’eliminare l’aritmia, con percentuali di successo che possono superare l’80%. Se la procedura non dovesse essere risolutiva può essere necessario ripeterla, aumentando la percentuale di successo. La maggior parte dei pazienti riprende le normali attività in tempi rapidi.



«Cento procedure in sei mesi confermano la solidità del modello adottato e la fiducia del territorio» afferma il direttore sanitario Paolo Cardia. «La combinazione di radiofrequenza e Pfa, integrata a mappaggio 3D e protocolli di riduzione dei raggi X, offre trattamenti efficaci e sicuri in linea con la migliore evidenza disponibile».



Con cento ablazioni in sei mesi, il Papardo consolida un polo aritmologico in crescita, capace di offrire tecnologie avanzate, percorsi rapidi e un profilo di sicurezza aderente alle raccomandazioni internazionali. Messina dispone oggi di un riferimento strutturato per la cura delle aritmie cardiache.