 Ospedale Papardo. Falduto e Moretti su "Cancers" con uno studio sul melanoma cutaneo

Ospedale Papardo. Falduto e Moretti su “Cancers” con uno studio sul melanoma cutaneo

Redazione

Ospedale Papardo. Falduto e Moretti su “Cancers” con uno studio sul melanoma cutaneo

mercoledì 17 Settembre 2025 - 12:00

Lo studio analizza le mutazioni genetiche del melanoma cutaneo per identificare i pazienti più a rischio e migliorare le terapie future

Ci sono anche l’anatomopatologa Marisa Falduto e la dermatologa Giovanna Moretti, dell’ospedale Papardo, in uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista “Cancers” riguardante le caratteristiche cliniche, istopatologiche e dermoscopiche associate allo stato mutazionale del melanoma cutaneo.

Lo studio ha coinvolto dermatologi, istopatologi, biologi molecolari ed immuno-oncologi di 5 centri sul territorio italiano, afferenti all’Intergruppo Melanoma Italiano – Imi.

I dati possono essere di considerevole impatto prognostico nell’identificare l’aggressività dei differenti “tipi” di melanoma cutaneo in base alle caratteristiche dermoscopiche ed istopatologiche più frequentemente associate alle mutazioni Braf (Fibrosarcoma Rapidamente Accelerato isoforma B proto-oncogene, serina/treonina chinasi) ed Nras (Omologo dell’oncogene virale sarcoma del ratto del neuroblastoma).

In termini clinici la presenza di specifiche caratteristiche dermoscopiche associate all’istotipo consentirebbe di identificare i pazienti a maggior rischio di progressione di malattia attuando per questi ultimi un programma di controlli specifici.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO
Messina tra discariche a cielo aperto, fogne e la bellezza da riscoprire
L’affascinante fenomeno atmosferico della Cintura di Venere, ecco quando osservarlo
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED