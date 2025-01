Ospedale Papardo, inaugurato il nuovo reparto di Pneumologia

L'unità ospedaliera è centro di riferimento per le malattie rare polmonari nella provincia di Messina

MESSINA – Al Papardo sono stat inaugurati i nuovi locali dell’U.O.C. Pneumologia, diretta dal dottor Giovanni Passalacqua. Durante la cerimonia del taglio del nastro il direttore del dipartimento medico ha sottolineato l’importanza della collocazione del reparto, ora sito all’ottavo piano, insieme agli altri dipartimenti medici afferenti. Il rinnovamento vede anche la realizzazione di 8 posti letto di terapia sub-intensiva respiratoria attrezzati in un’area dedicata.

La Pneumologia del Papardo è il centro di riferimento per le malattie rare polmonari nella provincia di Messina e centro di riferimento per la cura dell’asma grave attraverso le terapie biologiche. In itinere, inoltre, un progetto di de-ospedalizzazione per il trattamento delle patologie croniche respiratorie. L’opera di rinnovamento è stata fortemente sostenuta dalla direzione aziendale che si è impegnata ad avviare tutte le procedure utili al miglioramento del reparto e alla risoluzione delle criticità per il benessere del paziente.