Via del Vespro, iniziano i lavori per la nuova pista ciclopedonale VIDEO

Silvia De Domenico

mercoledì 28 Gennaio 2026 - 14:00

Messina. Il marciapiede verrà allargato per permettere il passaggio sia ai pedoni che ai ciclisti

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il volto di via del Vespro sta per cambiare di nuovo. La pista ciclabile realizzata ad aprile verrà eliminata e al suo posto verrà realizzata una pista ciclopedonale sul marciapiede. Il nuovo tratto servirà a collegare la stazione a piazza Cairoli.

La pista ciclabile mai entrata in funzione

La pista ciclabile già realizzata, e mai entrata in funzione, aveva sin da subito scatenato non poche polemiche fra cittadini e commercianti, soprattutto per l’eliminazione dei posti auto. Ecco perché l’Amministrazione Basile ha deciso di correre ai ripari e modificare il progetto.

Il nuovo percorso per pedoni e ciclisti

La variante, infatti, prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale sul marciapiede. Quindi pedoni e ciclisti si muoveranno insieme nello stesso spazio e i percorsi saranno separati dalla segnaletica orizzontale. Eliminando la pista ciclabile sull’asfalto si potranno recuperare i posti auto persi, anche quelli per persone con disabilità. I lavori sono appena iniziati e la ditta ha già smantellato il marciapiede che costeggia il poliambulatorio Asp di via del Vespro.

Le tappe del cantiere

La prima tranche di interventi si concluderà, secondo il cronoprogramma, l’11 febbraio. E riguarderà il tratto di via del Vespro compreso fra via Natoli e via Ugo Bassi. In questa fase si lavorerà sul lato nord della carreggiata, garantendo comunque l’accessibilità e la sicurezza per l’ingresso al poliambulatorio dell’Asp, punto sensibile del tracciato. Nonostante questa ordinanza copra un arco temporale di circa quindici giorni, l’intervento complessivo sui marciapiedi di via del Vespro richiederà tempi più lunghi per completare l’intera revisione del percorso.

Vedi qui la galleria fotografica

