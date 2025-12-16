Ospedale Papardo. Nuovo primario di cardiologia il prof. Giuseppe Andò

Cardiologo clinico e interventista con esperienza maturata tra Roma e Messina

Il prof. Giuseppe Andò si insedia oggi alla direzione dell’Unità di Cardiologia con Utic ed Emodinamica dell’ospedale Papardo. Il prof. Andò, messinese, professore associato di Malattie Cardiovascolari, ha una formazione da cardiologo clinico e interventista maturata tra Roma e Messina, dove si è formato sotto la guida illuminata dei prof. Arrigo e Oreto.

Il nuovo primario ha ringraziato la Direzione per la fiducia accordata e per l’opportunità di poter servire i pazienti con professionalità e attenzione all’umanizzazione delle cure, sottolineando il valore di poter operare nella città che gli ha dato i natali e all’interno di una realtà sanitaria come il Papardo, riconosciuta per il suo prestigio a livello regionale e nazionale.

La Direzione Strategica ha espresso piena fiducia nelle competenze del prof. Andò e lo affiancherà nel percorso di innovazione del modello assistenziale.