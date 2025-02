Ospedale Piemonte. Via agli incontri per gli assistenti dei pazienti affetti da demenza grave

Corso di formazione per evitare di incorrere in errori di valutazione e gestione

Avviato giovedì scorso nei locali della Direzione sanitaria dell’Irccs all’ospedale Piemonte, un ciclo di incontri con i parenti che assistono in qualità di assistenti i pazienti dell’Irccs affetti da grave deficit neurocognitivo.

“Si parla tantissimo delle difficoltà che questi pazienti affrontano nella loro vita – sottolinea la dottoressa Angela Marra, dirigente medica neurologa, responsabile del Centro disturbi cognitivi e demenze dell’Irccs -, ma ci si sofferma ancora troppo poco sull’enorme carico che ricade sugli assistenti. Per questo motivo abbiamo deciso di invitare i familiari dei nostri pazienti più gravi in modo da fornire loro informazioni utili per la gestione del parente affetto da demenza grave. Alcuni disturbi più di altri hanno un impatto emotivo più gravoso ed è facile incorrere in errori di valutazione e gestione e non è da sottovalutare quanto questo possa alterare le dinamiche e gli equilibri familiari. L’équipe multidisciplinare che si occupa di formare e informare gli assistenti, insieme con la dottoressa Marra, è composta dagli psicologi Francesco Corallo e Giusy Maresca e dalla tecnica della riabilitazione psichiatrica, Rosaria De Luca. Un’iniziativa importante per la presa in carico a 360 gradi del paziente affetto da “demenza”, qualunque ne sia la causa, fortemente voluta dall’attuale Direzione Strategica”.