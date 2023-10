Ospedale S. Agata, sospesa la convenzione col Giglio. Giudice dà ragione ai sindacati - Tempostretto

Il giudice del lavoro dà ragione a Uil e Cgil: da rivedere l'affidamento di Chirurgia, Ginecologia e Ortopedia

MESSINA – La convenzione dell’Asp Messina per l’affidamento alla Fondazione Giglio di Cefalù delle branche di Chirurgia Generale, Ginecologia e di Ortopedia dell’ospedale di Sant’Agata Militello va rivista, e per il momento è sospesa. Lo ha deciso il Giudice del Lavoro di Messina Aurora La Face, col decreto che accoglie il ricorso dei sindacati Uil Fials ed F.P. Cgil.

Il no dei sindacati

Le sigle dei lavoratori, sia la Uil che la Cgil, si erano schierati contro l’estensione della convenzione, già in essere per l’ospedale di Mistretta, al presidio ospedaliero santagatese, lamentando che l’ampliamento dell’accordo tra Asp e Fondazione era stato adottato in violazione dell’attività anti sindacale, senza concertarne i termini con i lavoratori. Per l’allora commissario Bernardo Alagna invece i termini di legge erano stati rispettati.

Il decreto

Oggi il giudice del lavoro da ragione a Uil e Cgil, assistiti dagli avvocati Maristella Bossa e Oreste Puglisi. Pur essendo stato inquadrato il personale “da trasferire” con una procedura che trova parziale fondamento negli accordi quadri di settore, le norme sulla concertazione sindacale sono state sicuramente violate, bypassate anzi. La sospensione viene quindi sospesa per decreto e l’Asp deve provvedere. L’Asp, assistita dalle avvocate Caterina Tomasello e Carmela Puglisi, dovrà anche pagare le spese di giudizio, quantificate in circa 1500 euro.