Ospedale S. Agata, Cisl chiede chiarimenti su convenzione col Giglio - Tempostretto

La Funzione pubblica del sindacato chiede gli atti: "Delibera non pubblicata"

Sant’Agata Militello – Ieri Cgil e Uil, oggi è la Cisl ad accendere i fari sull’affidamento per un anno di chirurgia ortopedica degli ospedali santagatese e di Mistretta al Buccheri -la Ferla, in “subappalto dal Giglio”.

“Come Cisl Funzione pubblica – spiega Giovanna Bicchieri – avevamo già rappresentato all’Asp il nostro dissenso in merito alla estensione della convenzione in assenza della necessaria gara d’appalto, che sicuramente avrebbe creato una condizione di concorrenzialità con possibili maggiori vantaggi per Asp di Messina, sia in termini di prestazioni sanitarie che di introiti economici.

Purtroppo, ad oggi abbiamo appreso soltanto in maniera informale che l’azienda di Messina per garantire i livelli di assistenza in alcuni reparti, avrebbe scelto in maniera unilaterale e senza attendere la conclusione del confronto sindacale entro i trenta giorni dal suo avvio, di stipulare l’estensione della convenzione anche per alcuni reparti di Sant’Agata di Militello, peraltro senza la pubblicazione della relativa Delibera sul sito Aziendale.

Da qui la richiesta di chiarimenti del sindacato, a tutela de gli interessi economici dell’ Asp Messina, dei lavoratori impegnati nel presidio ospedaliero e dei cittadini del comprensorio dei Nebrodi che alla struttura fanno riferimento. Se entro cinque giorni non avremo risposta – conclude la Bicchieri – agiremo presso le competenti ed opportune sedi.”