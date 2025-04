Ospedale Sant’Agata, verso i 22 nuovi posti letto

Siglata la convenzione Asp Messina-Fondazione Giglio per il potenziamento di Ortopedia. Grasso (Fi): "Non era facile, ce l'abbiamo fatta"

Sant’Agata Militello. E’ stata formalmente siglata la convenzione tra la Fondazione Giglio e l’Asp di Messina che garantirà l’attivazione di un reparto di Ortopedia e Traumatologia con 22 posti letto e assistenza H24.

Bernardette Grasso

“E’ una giornata importante per il nostro territorio- commenta l’onorevole Bernardette Grasso – Un risultato per cui mi sono impegnata in prima persona, seguendo ogni passaggio con determinazione, costanza e mettendoci la faccia. Un percorso non semplice, ma che oggi consente di dare una risposta concreta ai bisogni di salute della comunità nebroidea”.

“A conferma dell’efficacia del nuovo servizio, proprio ieri è stato effettuato il trasferimento in elisoccorso di una paziente di Lipari, operata a Sant’Agata per la riduzione di una frattura femorale. È il secondo intervento completato in pochi giorni dalla nuova equipe di ortopedia e traumatologia attiva presso il presidio”, spiega l’esponente di Forza Italia.

“Il fatto che l’ospedale di Sant’Agata sia già in grado di rispondere tempestivamente a emergenze ortopediche è motivo di grande soddisfazione. Questo potenziamento si aggiunge alla proficua collaborazione in precedenza avviata tra la Fondazione Giglio e l’Ospedale di Mistretta nei servizi di oculistica e urologia. È un segnale forte e concreto di attenzione verso la nostra sanità locale”, conclude la deputata regionale.