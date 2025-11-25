 Pacca sulle parti intime a una compagna, ragazzino autistico sospeso

Pacca sulle parti intime a una compagna, ragazzino autistico sospeso

Redazione

Pacca sulle parti intime a una compagna, ragazzino autistico sospeso

martedì 25 Novembre 2025 - 12:40

Accade alla scuola media Manzoni, la famiglia contesta il provvedimento

MESSINA – Alunno undicenne sospeso per cinque giorni per aver dato una pacca nelle parti intime ad una compagna. Nulla di strano se non fosse che il ragazzino è autistico con “gravità comma tre”.

La sua complessa condizione di neurosviluppo richiede un supporto assistenziale eccezionale: l’alunno è seguito da ben quattro figure professionali dedicate, tra cui un insegnante di sostegno, un educatore, un assistente alla comunicazione e un assistente igienico-sanitario (necessario anche per l’uso del pannolone).

Il valore educativo della sanzione contestato

E’ accaduto alla scuola media Manzoni, dove il dirigente Michele Bonardelli ha convocato un Consiglio straordinario, coinvolgendo docenti e rappresentanti dei genitori. La delibera finale ha optato per la sospensione per cinque giorni, a decorrere dal 26 novembre, prevedendo tuttavia l’obbligo per il ragazzino di frequentare le attività didattiche.

“Il provvedimento – si legge nella delibera – ha finalità educative ed è irrogato nello spirito di rafforzare il senso di responsabilità e consapevolezza dell’alunno, a garanzia del ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Si auspica che questo provvedimento disciplinare, accompagnato dall’azione educativa dei docenti in collaborazione con la famiglia, possa indurre l’allievo ad una seria e costruttiva riflessione”.

Di parere opposto sono i genitori che hanno subito espresso la loro opposizione al provvedimento. La famiglia ritiene infatti che il figlio, data la sua condizione, non sia in grado di comprendere né la natura non appropriata del gesto compiuto, né tanto meno il significato e il peso della punizione formale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Elodie infiamma Messina: due ore di sensualità e provocazione sul palco del PalaRescifina VIDEO
“Giù le mani dallo Stretto”, canzone e video no ponte
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED