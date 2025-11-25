Pacca sulle parti intime a una compagna, ragazzino autistico sospeso

Accade alla scuola media Manzoni, la famiglia contesta il provvedimento

MESSINA – Alunno undicenne sospeso per cinque giorni per aver dato una pacca nelle parti intime ad una compagna. Nulla di strano se non fosse che il ragazzino è autistico con “gravità comma tre”.

La sua complessa condizione di neurosviluppo richiede un supporto assistenziale eccezionale: l’alunno è seguito da ben quattro figure professionali dedicate, tra cui un insegnante di sostegno, un educatore, un assistente alla comunicazione e un assistente igienico-sanitario (necessario anche per l’uso del pannolone).

Il valore educativo della sanzione contestato

E’ accaduto alla scuola media Manzoni, dove il dirigente Michele Bonardelli ha convocato un Consiglio straordinario, coinvolgendo docenti e rappresentanti dei genitori. La delibera finale ha optato per la sospensione per cinque giorni, a decorrere dal 26 novembre, prevedendo tuttavia l’obbligo per il ragazzino di frequentare le attività didattiche.

“Il provvedimento – si legge nella delibera – ha finalità educative ed è irrogato nello spirito di rafforzare il senso di responsabilità e consapevolezza dell’alunno, a garanzia del ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Si auspica che questo provvedimento disciplinare, accompagnato dall’azione educativa dei docenti in collaborazione con la famiglia, possa indurre l’allievo ad una seria e costruttiva riflessione”.

Di parere opposto sono i genitori che hanno subito espresso la loro opposizione al provvedimento. La famiglia ritiene infatti che il figlio, data la sua condizione, non sia in grado di comprendere né la natura non appropriata del gesto compiuto, né tanto meno il significato e il peso della punizione formale.