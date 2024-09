Pace del Mela in lutto per la tragica morte di Salvatore Fabio

Una comunità sconvolta

Il giorno dopo la morte di Salvatore Fabio. Il giovane è stato ucciso ieri da un colpo partito dal fucile del padre a caccia. Ora Pace del Mela si stringe attorno alla famiglia. Questo il messaggio sulla pagina Facebook: “La nostra comunità è stata colpita da un’altra immane tragedia che lascia tutti sgomenti. Abbiamo perso Salvatore in una circostanza drammatica, un nostro giovane. Il sindaco Mario La Malfa e l’amministrazione comunale, a nome di tutta la comunità di Pace del Mela, si stringono attorno alla famiglia alla quale esprimono vicinanza e cordoglio. Per il giorno delle esequie verrà proclamato il lutto cittadino”.

Salvatore Fabio aveva 27 anni ed è morto mentre si trovava nella frazione Serro di San Pier Niceto. Il colpo ha raggiunto la testa. Le indagini dei carabinieri sono in corso per verificare ogni particolare e l’ipotesi prevalente è che lo sparo sia avvenuto per motivi accidentali.

La Procura competente è quella di Barcellona Pozzo di Gotto.

