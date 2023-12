Pace del Mela. scirocco alimenta grosso incendio a Malapezza. VdF in azione - Tempostretto

Scoppiato alle 13, il rogo ha già distrutto parecchi ettari di macchia mediterranea

MILAZZO- Sono a lavoro dalle 13 di oggi i Vigili del Fuoco di Milazzo, impegnati a domare un incendio scoppiato in contrada Malapezza, nel comune di Pace del Mela. Dopo molte ore, complice lo scirocco che alimenta le fiamme, il rogo non è ancora stato domato e minaccia i tralicci dell’alta tensione di Terna.

I pompieri lavorano strenuamente per tenere in sicurezza l’area, minacciati dalle forti raffiche. Nella zona sono già andati in fumo parecchi ettari di macchia mediterranea.