Padel, calcetto e tennis: a Villa Dante si prenoterà via app, ecco le nuove tariffe - Tempostretto

Pagamento anticipato e prezzi al minimo nazionale. Finocchiaro: "Lo sport ha grande valore sociale"

MESSINA – I campi da padel, calcetto e tennis sono ancora gratuiti, ma per poco. Nei mesi scorsi la possibilità di giocare senza pagare è stata prorogata fino alla fine dell’anno, in attesa della rimodulazione delle tariffe e di un regolamento vetusto, che risale ai primi anni 2000, quando ancora il padel non era nemmeno contemplato.

I prezzi

Con un atto di indirizzo, la quinta commissione consiliare presieduta dal consigliere Raimondo Mortelliti è tornata a parlare dei prezzi e di cosa si farà in vista della scadenza della gratuità. Come ha spiegato l’assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro, ci saranno delle novità: “La prenotazione si farà tramite app, con documento nominativo e con pagamento anticipato. Settimanalmente”. Ci vorrà una delibera di giunta che una volta approvata sarà trasmessa a Messina Social City, che gestisce Villa Dante. I prezzi? Il minimo possibile a livello nazionale. Si parla di 30 euro l’ora per il campo di calcetto (quindi, giocando in 10, si tratta di 3 euro a testa). Il padel costerà 20 euro, per un’ora e mezza. Il tennis, per un’ora, 10 euro.

Finocchiaro: “Mai dimenticare la valenza sociale dello sport”

Finocchiaro ha voluto sottolineare che quando si parlerà del regolamento relativo alle tariffe degli impianti sportivi si terrà conto della valenza sociale dello sport: “Gli impianti sportivi sono un grande peso sul bilancio, è vero. Le tariffe sono obsolete oggi? Sì. Ma lo sono anche gli impianti. Man mano che saranno ammodernati ci saranno cambiamenti di prezzo. Ma è ovvio che mentre ci saranno i lavori resteranno basse. Non bisogna dimenticare comunque qual è lo scopo sociale: non possono andare a reddito gli impianti, lo sport è qualcosa di sociale. Bisogna coinvolgere i bambini, le scuole, le persone con disabilità: lo scopo deve essere benefico. Cosa ci può fare incassare? I concerti”.