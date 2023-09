Pagliara, inaugurata la sede della Pro loco - Tempostretto

Il presidente Spadaro: "Associazione al servizio della comunità"

PAGLIARA – Inaugurata alla presenza del sindaco, Sebastiano Gugliotta la sede della Pro loco di Pagliara. I locali sorgono nel Palazzo Calabrò, lungo la centrale via Regina Margherita. Il presidente Giuseppe Spadaro ha voluto sottolineare la scelta della Pro loco di essere al servizio della comunità ed ha pubblicamente ringraziato tutti coloro che, a vario titolo, sono intervenuti alla cerimonia. L’inaugurazione ufficiale, col patrocinio dell’Unpli Regione Sicilia, ha visto la partecipazione, preludio alle future collaborazioni, dei rappresentanti degli enti istituzionali e religiosi. Oltre al sindaco Gugliotta sono intervenuti amministratori comunali, il parroco Salvatore Arcoraci e i componenti del nuovo CdA dell’associazione in un ambiente ricco di partecipazione della cittadinanza. L’intervento di Padre Salvatore ha voluto essere bene augurante per il proseguimento dell’attività. La serata si è chiusa con un rinfresco offerto dai componenti del Cda della Pro loco.